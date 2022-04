Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è finita al centro di alcuni commenti dei fan. Nel corso di una diretta su Instagram, la donna ha parlato del rapporto tra la figlia e Pierpaolo Pretelli. Secondo alcuni fan della coppia, la donna sarebbe troppo invadente. A quel punto Fariba si è scagliata contro i suoi detrattori spiegando di avere tutto il diritto di parlare della figlia.

L'accaduto

Nei giorni scorsi, si è parlato sul web di una presunta "maretta" tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Per questo motivo nel corso di una diretta, su Instagram, Fariba Tehrani ha deciso di fare chiarezza.

Ovviamente, la mamma di Giulia ha rassicurato tutti e ha precisato che va tutto a gonfie vele. Le dichiarazioni della donna, però, hanno spaccato l'opinione pubblica. Alcuni fan della coppia hanno definito Fariba una persona invadente: "All'Isola dei Famosi ha detto che voleva dissociarsi da Giulia. Ora parla della vita privata di Pierpaolo...".

Secondo un altro utente, la donna non avrebbe tutelato la figlia e la sua dolce metà.

Un fan ha chiesto alla mamma di Giulia Salemi di parlare della sua vita privata e non di quella della figlia. Infine, un utente ha sottolineato che Fariba anziché fare bene ha fatto scoppiare una polemica riguardante la favola d'amore vissuta dalla figlia.

Lo sfogo di Fariba

In seguito alle critiche ricevute, Fariba Tehrani è intervenuta. La diretta interessata ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate nella diretta di Instagram. La mamma di Giulia Salemi ha esordito: "Cosa volete? Mettere zizzania tra madre e figlia?" La 59enne ha sostenuto che essendo la mamma di Giulia Salemi ha tutto il diritto di mettere "il naso" negli affari che riguardano la influencer italo-persiana e il suo compagno.

Sebbene Fariba abbia precisato di non dover rendere conto a nessuno, al tempo stesso ha fatto sapere di essere intervenuta per mettere a tacere i fan ignoranti. Come spiegato dalla mamma, in questi giorni sono state dette moltissime cose non veritiere sulla coppia formata da Giulia e Pierpaolo. Dunque, si è sentita in dovere di intervenire.

La mamma di Giulia ha fatto presente che nessuno deve dirle quello che deve o non deve fare nei confronti della figlia. Come un fiume in piena, la donna ha sostenuto che nessuno di loro ha portato in brembo la bambina per 9 mesi, l'ha accudita e sostenuta quando ha deciso di andare a vivere da sola lontano dai genitori. Dunque, Fariba non accetta certi atteggiamenti da parte di "falsi fan".

Infine, Fariba Tehrani ha sostenuto che lei potrebbe anche perdonare le persone che hanno parlato male di lei e non dimenticherà chi le ha augurato del male: "Dovete solo vergognarvi".