Continuano ad appassionare le puntate di Beautiful in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Steffy, dopo una lunga attesa, avrà finalmente i risultati del test di paternità al quale si è sottoposta. Immediatamente, chiamerà Hope e Liam in ospedale per metterli al corrente degli esiti, che non saranno quelli sperati. La verità è che il bambino è di Liam, una possibilità che la giovane Forrester non voleva nemmeno immaginare. Le cose però prenderanno una piega completamente diversa dopo che Thomas inizierà a capire che c'è qualcosa di strano.

Anticipazioni Beautiful nuove puntate su Canale 5

Hope sarà disperata dopo aver appreso che Liam è il padre del bambino di Steffy. Finn, invece, continuerà a promettere alla compagna di starle accanto e di crescere quel bimbo come fosse loro. Ciò che importa è il loro amore e il desiderio di essere una famiglia.

In un primo momento, Steffy proverà a farsi forza e a credere alle promesse di Finn, nonostante soffra al pensiero che il bambino non sia suo. Una sola notte di passione con Liam ha rovinato la vita alle persone a lei più care e non se ne darà pace.

Arriverà il momento della prima ecografia, un momento davvero emozionante che Steffy e Finn condivideranno mano nella mano. Ma occhio, perché le carte verranno completamente ribaltate.

Il test di paternità di Steffy è falso

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas inizierà a notare lo strano comportamento di Vinny e sospetterà che il test sia stato alterato.

Il giovane Forrester, dopo essersi recato nel laboratorio del suo amico, verrà a sapere che il test di paternità di Steffy è falso: il bambino che aspetta sua sorella non è di Liam, ma di Finn.

Steffy vuole fuggire a Parigi, spoiler Beautiful

Thomas deciderà di non rivelare quanto scoperto a nessuno, temendo che Hope possa allontanarsi da lui perdonando Liam. Ancora una volta, il giovane Forrester sceglierà il silenzio.

Nel frattempo, Steffy inizierà a sentirsi un peso per Finn e, parlando con Ridge, gli confesserà di non essere sicura di voler obbligare il suo compagno ad accettare un figlio non suo.

Presa dallo sconforto, Steffy spiazzerà suo padre: ''Prendo Kelly e me ne vado a Parigi''. Ridge, sconvolto, cercherà di farla tornare sui suoi passi, ma senza successo.

Un colpo di scena, però, sta per cambiare tutto: ebbene sì, perché Thomas capirà che, scegliendo di mentire, commetterebbe gli stessi errori del passato, non facendo altro che allontanare Hope. Deciderà così di cambiare completamente strategia, svelando a Steffy e Finn la verità sul test di paternità. La giovane Forrester cambierà idea sulla sua partenza? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.