Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay.

Gli spoiler dello sceneggiato per gli episodi da lunedì 18 a venerdì 22 aprile rivelano che i dipendenti della boutique verranno messi al corrente da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che la contabile Beatrice (Caterina Bertone) è entrata in coma. Lo zio della piccola Serena (Giulia Patrignani), intanto, crederà che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) abbia usato la cognata per le sue macchinazioni e punterà il dito contro l'italo americano.

Vittorio e Dante, al contempo, soffriranno non poco per lo stato in cui versa Beatrice, mentre Conti penserà di cedere il marchio del grande magazzino milanese all'acerrimo rivale. Beatrice, successivamente, uscirà dal coma e i medici rincuoreranno tutti asserendo che la donna si trova fuori pericolo, nel frattempo Romagnoli comunicherà a Vittorio di essere pronto a rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto sino a quell'istante.

I piani di Dante Romagnoli

Sin dalle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si intuiva che il ritorno di Dante nel capoluogo lombardo avrebbe portato con sé strascichi di vendetta conditi da piani machiavellici, il tutto per colpire il rivale amoroso, e successivamente professionale, Vittorio.

La mossa che ha concesso a Romagnoli di mettere a segno un punto importante a proprio favore è stata senz'altro il ricatto messo in atto ai danni del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Grazie a una frase sfuggita accidentalmente a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), difatti, l'italo americano aveva intuito che la stilista avesse scritto una lettera per Umberto che potenzialmente avrebbe potuto contenere ghiotte informazioni.

Grazie a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), intrufolatasi a Villa Guarnieri per rubare il documento, Dante aveva letto che la missiva conteneva le prove che avrebbero potuto far arrestare la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Sapendo del legame tra Umberto e Adelaide, Romagnoli aveva scambiato la lettera in questione con le quote del Paradiso del commendatore.

Divenuto a tutti gli effetti socio della boutique, Dante aveva provato in ogni modo sia a screditare l'immagine professionale di Vittorio e, allo stesso tempo, tentato di portare l'atelier sull'orlo del fallimento.

L'ultima mossa dell'italo americano era stata di aprire dei negozi oltreoceano a marchio Paradiso senza, però, comunicarlo al socio Conti. La contabile, però, lo smaschererà e, nel corso della puntata del 15 aprile, dopo essere rimasta sconvolta si metterà alla guida e avrà un incidente.

Vittorio e Umberto potrebbero tornare a essere i soci della boutique

A stravolgere le carte e ammansire lo spirito vendicativo di Dante ci penserà, come anticipato, Beatrice. Il risveglio dal coma della contabile farà comprendere a Romagnoli di amare la donna e, spinto da un insolito spirito di redenzione, l'italo-americano annuncerà a Vittorio di voler rinunciare a tutto ciò ottenuto sino a quel momento.

Se tale mossa di Dante non sarà solo un bluff, Vittorio potrebbe tornare ad avere i diritti del marchio Paradiso e quindi Romagnoli potrebbe dover restituire a Umberto le quote della boutique sottratte.

Nella settima stagione della soap opera italiana, quindi, Vittorio e Umberto potrebbero tornare a essere i soci del Paradiso delle Signore.