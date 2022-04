Davide Donadei e Chiara Rabbi sono due ex protagonisti di Uomini e donne. In un'intervista di coppia rilasciata al magazine del dating show di Maria De Filippi, l'ex tronista ha confidato che gli piacerebbe partecipare a un reality show. Nel dettaglio, Davide vorrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 7.

Le parole dell'ex tronista

La coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi ha preso parte alla scelta di Matteo Ranieri: i due ex protagonisti hanno conosciuto il ligure lo scorso anno. Nello specifico, Davide era seduto sul trono mentre Matteo - lo scorso anno - corteggiava Sophie Codegoni.

In un'intervista di coppia rilasciata al magazine del programma, l'ex tronista ha spiegato di essere molto impegnato con il ristorante di famiglia. A fare eco a Donadei, ci ha pensato Chiara. L'ex corteggiatrice ha confidato che non è stato un periodo facile a causa della pandemia, ma presto sono sicuri che gli affari torneranno in positivo.

L'appello ad Alfonso Signorini

Nel corso dell'intervista, Davide Donadei ha confidato di essere stato invitato alla finale del Grande Fratello Vip 6 con la fidanzata Chiara Rabbi. A tal proposito, l'ex tronista ha ammesso di avere provato una forte emozione al momento della proclamazione del vincitore del reality show.

L'ex tronista ha rivelato che gli piacerebbe tornare sul piccolo schermo: "Con Uomini e Donne siamo stati prelevati dalla vita quotidiana e catapultati nel mondo della tv".

La coppia ha ammesso di avere sempre agito in modo naturale, in quanto non conosceva i meccanismi del piccolo schermo. Sulla base di quanto dichiarato, Donadei ha rivelato che gli piacerebbe prendere parte ad un'altra esperienza televisiva: "Ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il modo di essere".

Dunque, Davide sembra essere disposto a partecipare al Grande Fratello Vip 7 per mettersi in gioco nuovamente. A questo punto, non è escluso che Alfonso Signorini - conduttore del reality show confermato anche nella prossima edizione - non decida di dare una possibilità all'ex tronista di Uomini e Donne.

'Con Chiara non ci siamo mai separati'

Davide Donadei ha parlato anche della vita di coppia con Chiara Rabbi lontano dai riflettori di Uomini e Donne. L'ex tronista ha spiegato che, uscito dal dating show, gli sembrava di conoscere la corteggiatrice da 10 anni: "Va tutto bene, non ci siamo mai separati". La coppia ha vissuto anche momenti "no", ma ora sembra essere tutto rientrato.

L'ex tronista ha precisato che rifarebbe tutto ciò che ha fatto all'interno del dating show, poiché è sempre stato sé stessa senza filtri: "Un'esperienza bellissima".