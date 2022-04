Durante la recente edizione del Grande Fratello Vip, si è venuta a creare una coppia all'interno della casa più spiata d'Italia. Si tratta della principessa Lucrezia Selassiè, chiamata anche Lulù e del nuotatore triestino Manuel Bortuzzo. I due hanno fatto tanto discutere, ma dopo diversi alti e bassi sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. Almeno fino ad ora. Purtroppo, ad un mese dalla fine del reality show di Canale 5, sembra che ci possano essere dei seri problemi all'interno della coppia.

Dalla casa del Grande Fratello Vip a casa Bortuzzo

Dopo essere usciti dalla casa del GF Vip, Manuel ha presentato Lulù alla sua famiglia, in qualità di sua fidanzata. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato. L'ex gieffina, infatti, ammette liberamente che ha avuto, sin da subito, problemi con i famigliari del suo ragazzo. In particolare con il padre Franco. Di recente, infatti, quest'ultimo ha anche smesso di seguire sui social la principessa, la quale a sua volta ha ricambiato il "favore".

Inoltre, durante un'intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini, Lulù ha parlato liberamente della difficile situazione venutasi a creare dopo l'ultima edizione del reality show di Canale 5.

D'altronde, però, la principessa e il nuotatore triestino Manuel, hanno dichiarato di vivere una relazione molto serena.

La coppia nata al Grande Fratello Vip potrebbe non essere così solida

D'altro canto, però, stando a quanto dichiarato dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, la coppia costituita da Lucrezia e Manuel potrebbe non essere così solida.

Sulla sua pagina Instragram, Investigatore social, ha affermato pubblicamente che i due giovani potrebbero essere in crisi a causa dei recenti sviluppi. Infatti, quando, durante l'intervista è stato chiesto alla principessa del difficile rapporto con Franco Bortuzzo, l'ex gieffina non ha negato che sembrano esserci dei problemi.

Ha così dichiarato: "Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole, ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace". In maniera molto diplomatica, quindi, ha lasciato intendere di non sentirsi affatto a suo agio in presenza del padre di Manuel. Inoltre, quest'ultimo non si è espresso in merito a quanto affermato dalla sua ragazza.

Non è una novità che Franco non sia mai stato favorevole alla relazione tra suo figlio e la principessa. Anche durante il Grande Fratello Vip 6 ha espresso, in più occasioni, che Manuel avrebbe avuto bisogno di una ragazza diversa. Pertanto, tra il giovane nuotatore e Lucrezia Salassiè potrebbe esserci aria di crisi proprio a causa del difficile rapporto della principessa con la famiglia Bortuzzo.