Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della prossima puntata in programma il 13 aprile su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati su Umberto Guarnieri che si ritroverà a dover rimproverare Flora Ravasi mentre Beatrice continuerà ad indagare sul conto di Dante Romagnoli, insospettita dagli atteggiamenti ambigui dell'imprenditore.

Flora viene bacchettata da Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 del 13 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 13 aprile, rivelano che Flora parlando con Umberto, gli confesserà di essersi aperta con Ludovica Brancia, mettendola al corrente di quello che c'è stato tra di loro e quindi del sentimento che sente di provare nei confronti del commendatore.

La reazione di Umberto, però, non sarà delle migliori: l'uomo, infatti, non si farà problemi a rimproverare e bacchettare Flavia Ravasi, per questa sua confessione con Ludovica.

Il motivo? Umberto ritiene che la stilista sia stata fin troppo imprudente, dato che quella doveva essere un loro segreto, alla fine lo ha confessato ad altre persone, correndo il rischio che finisse sulla bocca di tutti.

Beatrice nutre dei sospetti sul conto di Dante Romagnoli

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Beatrice continuerà ad avere dei sospetti sul conto di Dante Romagnoli.

La donna, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa di non detto da parte dell'imprenditore, quasi come se le stesse nascondendo qualcosa e quindi come se non fosse limpido nei suoi confronti.

Insomma Beatrice comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Dante Romagnoli e deciderà di vederci chiaro. Al tempo stesso, però, l'imprenditore sarà molto furto a far sembrare che, in realtà, non c'è nulla che sta nascondendo agli altri.

Un vero e proprio doppio gioco che Dante porterà avanti alla perfezione in questi nuovi appuntamenti con la soap opera: ma fino a quando resisterà?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Salvo ritrova l'anello: anticipazioni Il Paradiso 6 del 13 aprile

Occhi puntati anche su Salvo: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 aprile 2022 rivelano che il giovane barista non si darà per vinto e, dopo aver ritrovato il tanto bramato anello, lo consegnerà ad Anna, come promessa del loro imminente matrimonio.

Spazio anche alle vicende di Ludovica: in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, Ludovica metterà al corrente Marcello delle condizioni di salute di sua mamma.

Flavia non è malata, ma sta solo fingendo. Nel momento in cui Marcello apprenderà la notizia, non potrà restare indifferente e si sentirà colto da un profondo senso di impotenza.