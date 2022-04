Proseguono gli appuntamenti con le puntate de Il Paradiso delle Signore. Le trame della soap si stanno facendo sempre più complicate con la questione che riguarda la storia sentimentale tra Gemma e Marco.

Il giovane di Sant'Erasmo ha, infatti, deciso di chiudere con la fidanzata perché innamorato della figlia di Gloria. Mentre la figlia di Veronica sarà convinta di poter riconquistare il suo amato, il nipote della Contessa scriverà una lettera a Stefania, dicendole che l'aspetterà tutte le sere alle 7 in piazza. I due ragazzi s'incontreranno e si scambieranno un lungo bacio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile: Umberto decide di allontanarsi da Flora

La prima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore del 18 aprile, vedrà Vittorio molto preoccupato per la cognata ancora in coma. L'imprenditore deciderà di rivolgersi a un luminare. Flora inizierà a fantasticare su una possibile relazione d'amore con Umberto, ma quest'ultimo, messo alle strette da Adelaide, deciderà di allontanarsi dalla Ravasi per dimostrare il suo amore ad Adelaide. Dante avrà un confronto con Conti. Romagnoli intenderà stare vicino a Beatrice e non vorrà che Vittorio lo impedisca.

Proseguirà la settimana con l'appuntamento del 19 aprile, dove Marco scriverà una lettera alla sua amata e gli darà appuntamento in piazza ogni sera alle 7.

Gemma, ignara di tutto, crederà invece di vere ancora una possibilità con il nipote della Contessa. Per Beatrice la situazione sembrerà non migliorare e Conti, in preda alla disperazione, cederà Il Paradiso a Romagnoli. Ludovica vorrà accompagnare la madre in America per l'operazione. In realtà Brancia non saprà che la madre non è realmente malata.

Spoiler Il Paradiso al 22/4: Gloria sostiene la relazione di Marco e Stefania

La messa in onda del 20 aprile vedrà un Dante disperato. L'uomo andrà a trovare Beatrice in ospedale e cederà alla sconforto, visti gli inesistenti miglioramenti della donna. Gloria sosterrà la figlia nella sua nuova relazione d'amore. La giovane Colombo deciderà d'incontrare Marco in piazza e i due si scambieranno un bacio appassionato.

Flora riceverà una chiamata che la sorprenderà. La vita della donna potrebbe inaspettatamente cambiare. L'appuntamento del 21 aprile mostrerà la Contessa mentre metterà in guardia Gemma su Marco. Sofia deciderà di lasciare la caffetteria. Flora inizierà a ponderare l'idea di trasferirsi negli Stati Uniti.

Durante l'ultima puntata della settimana, in onda venerdì 22 aprile, Ludovica scoprirà che la madre Flavia è andata in America a sua insaputa. Gemma inizierà ad avere i primi sospetti sulla sorellastra. Dante si recherà da Vittorio e rinuncerà a tutto ciò che aveva ottenuto per amore della madre di Serena.