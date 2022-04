L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per la giornata del 21 aprile, quando in daytime su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata inedita della soap opera.

Le anticipazioni sulla trama rivelano che i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Beatrice che, dopo aver fatto preoccupare i suoi familiari, potrà finalmente far tirare loro un sospiro di sollievo.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi, la quale comincerà a valutare seriamente l'idea di abbandonare il suo incarico al negozio di Vittorio Conti.

Beatrice si risveglia dal coma: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 21 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del prossimo 21 aprile, rivelano che Beatrice dopo aver trascorso diverse giornate in coma, darà finalmente dei segnali di vita.

La donna, infatti, si risveglierà dal coma e riprenderà nuovamente conoscenza. Una notizia che renderà tutti felici, in primis Dante Romagnoli, il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione.

In questo nuovo appuntamento con la soap opera, Dante appena scoprirà che Beatrice si è risvegliata dal coma, deciderà di correre subito da lei in ospedale.

Dante corre da Beatrice in ospedale e si dichiara

Il giovane Romagnoli, infatti, ha capito di essersi innamorato di lei e non vuole perdere più neppure un solo istante.

E così, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Dante confesserà a Beatrice tutto il suo amore, dichiarandole apertamente di provare un fortissimo sentimento nei suoi confronti.

Quale sarà la reazione della cognata di Vittorio Conti, alla luce delle clamorose scoperte che ha fatto su Dante e sugli intrighi che stava architettando ai danni del Paradiso delle signore?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, che saranno anche gli ultimi della sesta serie.

Flora pronta a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso 6 del 21 aprile

Occhi puntati anche su Flora: la trama della soap opera del 21 aprile, rivelano che la stilista comincerà a prendere in seria considerazione l'ipotesi di accettare la proposta di lavoro che ha ricevuto dagli Stati Uniti d'America.

Di conseguenza, si farà sempre più vivo in Flora, il desiderio di mollare per un po' di tempo Milano e di intraprendere un nuovo percorso lavorativo in America.

Intanto Adelaide si ritroverà a parlare con Gemma, con lo scopo di metterla in guardia su Marco e portarla così a "mollare la presa", dato che il ragazzo sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro sentimentale.

Gemma si renderà conto che è il momento di smetterla e di voltare pagina oppure andrà avanti per la sua strada, intenzionata a riconquistare il nipote della contessa?

Marcello in crisi e si confida con Armando: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Spazio anche alle vicende di Marcello che apparirà in profonda crisi: il ragazzo, infatti, confesserà ad Armando di essere predisposto a lasciare il suo incarico al Circolo e quindi ad "uscire di scena" dopo che Ludovica ha lottato molto per far sì che quel ruolo fosse suo.

Insomma una nuova puntata che si preannuncia densa di emozioni e colpi di scena per tutti i protagonisti de Il Paradiso delle signore 6, che ormai si avvia verso l'attesissimo finale di questa stagione.

Il prossimo 29 aprile, infatti, calerà definitivamente il sipario sulla fortunata soap del pomeriggio che, ad oggi, continua ad appassionare una media di oltre due milioni di fedelissimi telespettatori in daytime, con picchi che hanno toccato anche il 23% in questa stagione dei record.