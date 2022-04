Il Paradiso delle Signore prosegue con i suoi appuntamenti settimanali su Rai 1. La sesta stagione della soap sta quasi per volgere al termine, ma sono ancora molti gli intrighi a cui i telespettatori dovranno assistere. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano che Vittorio avrà un forte crollo emotivo a causa del coma di Beatrice. Per la mamma di Serena infatti, non ci saranno buone notizie nonostante Conti si sia impegnato ad aiutare la ragazza trovando un bravo luminare che potesse curarla. Anche Dante non sarà nelle migliori condizioni emotive.

L'imprenditore, che ormai da tempo cerca di accaparrarsi Il Paradiso, rinuncerà a tutto ciò che ha ottenuto per amor di Beatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile: Umberto prende le distanze da Flora

Durante l'appuntamento del 18 aprile, Flora inizierà a fantasticare su come possa essere un'eventuale relazione con il Commendatore. Quest'ultimo però, sarà impegnato a dare delle dimostrazioni ad Adelaide. Vittorio, disperato, si rivolgerà ad un luminare per aiutare Beatrice ancora in coma. Dante vorrà stare vicino alla sua amata, senza che Conti possa impedirglielo. La settimana proseguirà con la messa in onda del 19 aprile. Marco scriverà una lettera a Stefania e gli darà appuntamento ogni sera in piazza.

Ludovica vorrà accompagnare la madre in America per l'intervento, ma questo potrebbe essere un problema perché Flavia non è realmente malata come sta facendo credere alla figlia. Vittorio cederà Il Paradiso a Romagnoli, ma porrà delle condizioni.

La messa in onda del 20 aprile de Il Paradiso delle Signore vedrà Flora ricevere una chiamata che potrebbe cambiare le sue sorti.

Beatrice non accennerà a nessun miglioramento e questo manderà in tilt Conti, ma anche Romagnoli. Stefania sarà spronata da Gloria ad incontrare Marco. I due innamorati s'incontreranno e si scambieranno un romantico bacio.

Spoiler Il Paradiso al 22 aprile: Adelaide si confronta con Gemma

La puntata di giovedì 21 aprile mostrerà Adelaide mettere in guardia Gemma.

La figlia di Gloria, convinta di poter riconquistare Marco, non vorrà saperne di ascoltare parole che la farebbero stare male. Finalmente Beatrice uscirà dal coma e Dante ne approfitterà per dichiarargli tutto il suo amore. Nel corso dell'ultima puntata settimanale con Il Paradiso delle Signore, Romagnoli deciderà addirittura di rinunciare a ciò che ha ottenuto da Vittorio in onore dell'amore che prova nei confronti di Beatrice. Gemma potrebbe presto scoprire della relazione tra Stefania e Marco. Infine, Flora rivelerà ad Umberto le sue intenzioni di lasciare l'Italia.