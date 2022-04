Si fanno ancora più intricate le trame della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay anche in replica. Che cosa succede nella puntata di domani giovedì 14 aprile 2022? Stefania è molto turbata dalle emozioni contrastanti che la stanno divorando. Ama Marco, ma non vorrebbe mai fare del male a Gemma, che considera ormai una sorella. A starle vicino è Gloria, che le ha consigliato di seguire il cuore, perché il tempo è tiranno. Anche Marco è profondamente innamorato di Stefania e lo ha confessato ad Adelaide, che non l'ha presa affatto bene.

Intanto, Flavia e Fiorenza proseguono con il loro piano, in modo da avere i soldi necessari per risollevare le sorti economiche dell'algida Brancia, disposta a far credere di essere malata pur di non essere estromessa dal Circolo. A farne le spese sarà chi l'ha aiutata, ma anche le persone più buone, quando ingannate, possono diventare dei cerberi in carne e ossa.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 149 trama

Nella puntata di domani Il Paradiso delle Signore, Dante non perderà tempo a tramare contro Vittorio, portando avanti i suoi affari con l'intento di togliergli ciò che gli resta. Non avrà pietà, nonostante abbia salvato la lotteria del primo aprile, ma solo per non mettere nei guai Beatrice.

Romagnoli non sembra avere la minima idea di cosa sta combinando e non ha freni. Peccato che Beatrice abbia iniziato a sospettare qualcosa. Romagnoli, con la sua abile arte manipolatoria, è comunque riuscito a far scemare le sue preoccupazioni.

Torrebruna cade nella rete di Flavia e Ludovica

Flavia finge benissimo di essere malata, è una vera attrice.

Tutti ci sono cascati e al Circolo c'è grande preoccupazione dopo il suo teatrale svenimento.

Ora è il momento di agire per Fiorenza che, con tono dimesso e angosciato, confida a Torrebruna le condizioni di salute della sua amica Flavia. Solo una costosa operazione in America potrebbe salvarla, ma non ha i mezzi per pagarla.

Marcello si sente sempre più inadeguato e non riesce a stare vicino a Ludovica per sostenerla come vorrebbe.

Senza pensarci due volte, il generoso Ferdinando si offre di pagare le spese. Flavia ce l'ha fatta, ha ottenuto ciò che vuole. L'unica condizione è che Ludovica non lo venga a sapere.

Roberto inizia a indagare su Dante, spoiler Il Paradiso 6

Attenzione alla puntata di domani, perché Vittorio non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano mentre Romagnoli gli sta portando via tutto ciò che ha.

E così, ecco che Conti incarica il fidato Roberto di indagare su Dante, in modo da scoprire che cosa sta combinando alle sue spalle e agire di conseguenza, prima che sia troppo tardi.