Siamo ormai alle battute finali per la soap Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda sino al 29 aprile 2022 per poi lasciare spazio alla nova telenovela Sei Sorelle, che la sostituirà nei mesi a seguire. Tante le storie ancora aperte e senza una soluzione. Tra queste c'è il piano folle messo in piedi da Flavia e Fiorenza, atto a trovare i soldi necessari per rimpolpare il portafoglio orami vuoto della signora Brancia, lasciata da Jean Paul senza un soldo. Le loro macchinazioni sono volte anche a far separare Ludovica da Marcello, e pare che ci stiano riuscendo.

Flavia inganna Ludovica e Ferdinando: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

La vita di Flavia è cambiata nel giro di qualche giorno. Dopo essere tornata da Napoli, ha confidato a Fiorenza e Ludovica di essere stata lasciata da Jean Paul. Anche il suo patrimonio è pari a zero ma, nonostante tutto, non vuole perdere il posto al Circolo e nella Milano bene.

Ferdinando si è reso protagonista di un nobile gesto, pagando le quote necessarie affinché Flavia possa restare nel Circolo. In questo modo, potrà continuare a vedere Ludovica, della quale è profondamente attratto.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Flavia continuerà a manipolare Ludovica, ignara del fatto che sua madre stia solo fingendo di stare male.

La situazione prenderà però una piega inaspettata.

Marcello prende una decisione difficile

Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Barbieri non ce la farà più a vedere ogni giorno la complicità che si è creata tra Ludovica e Torrebruna. Ormai è evidente che tra i due ci sia una forte intesa, che crescerà ancora di più dopo che Flavia darà una notizia inaspettata alla figlia.

Ludovica verrà a sapere che Ferdinando ha pagato l'intervento (finto) di sua madre, sborsando una cifra esorbitante. Anche Marcello verrà a conoscenza della cosa e si sentirà profondamente inadeguato.

E così, Marcello deciderà di dare le dimissioni dal suo incarico al Circolo, ma per il momento non dirà nulla a Ludovica.

Ludovica sceglie Ferdinando? Finale Il Paradiso delle Signore 6

La giovane Brancia è rimasta affascinata sin da subito da Torrebruna, che l'ha incantata con tutti suoi racconti, la sua intelligenza e la sua educazione. Flavia spera che, con il gesto di averle pagato l'operazione, Ludovica capisca che Ferdinando è l'uomo giusto per lei.

Ma attenzione, perché non sempre le cose vanno come sperato. Flavia potrebbe rimanere sorpresa da una decisione inaspettata di Marcello che, non sentendosi più all'altezza di Ludovica, preferisca lasciarla.

Insomma, ancora tutto in bilico nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Certo è che il rapporto tra Marcello e Ludovica sta vacillando. La bella Brancia si consolerà tra le braccia di Ferdinando? Staremo a vedere.