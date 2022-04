Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso il gran finale e le novità riportate dalle anticipazioni sono tante anche per la puntata di giovedì 7 aprile. I riflettori saranno puntati ancora su Dante (Luca Bastianello) che coinvolgerà la piccola Serena in un progetto per il grande magazzino e quando Vittorio (Alessandro Tersigni) lo scoprirà non nasconderà la sua irritazione. Nel frattempo, Flora (Lucrezia Massari) si convincerà a restare a villa Guarnieri, mentre Flavia (Magdalena Grochowska) coinvolgerà Fiorenza nel suo piano per allontanare sua figlia da Marcello.

Infine ci sarà spazio anche per Marco (Moisé Curia) e Gemma (Gaia Bavaro), perché i Colombo saranno invitati da Adelaide (Vanessa Gravina) a sancire il fidanzamento ufficiale, mentre Stefania (Grace Ambrose) cercherà conforto tra le braccia di Gloria (Lara Komar).

Vittorio ancora irritato da Dante Romagnoli

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda giovedì 7 aprile vedrà tra i protagonisti Vittorio Conti, ancora alle prese con il suo rivale. Il cognato di Beatrice, infatti, verrà a sapere che Serena è coinvolta in un progetto per il Paradiso Market. Si tratta di creare dei carta-modelli per le bambole che saranno allegati alla rivista del grande magazzino, ma Vittorio si domanderà chi possa aver interpellato sua nipote per questo piccolo lavoro.

Quando Conti scoprirà che l'idea è stata di Dante sarà molto irritato per l'ennesima iniziativa del suo socio.

Marco e Gemma a un passo dal fidanzamento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 7 aprile rivelano che la famiglia Colombo sarà invitata a villa Guarnieri per ufficializzare il fidanzamento tra Marco e Gemma.

Il destino del giornalista sembrerà essere ormai deciso, anche se il ragazzo dimostrerò di provare un forte sentimento per Stefania. La signorina Colombo, nel frattempo, soffrirà molto per la situazione e cercherà conforto tra le braccia di sua madre che sarà pronta a consolarla.

Flora resterà a villa Guarnieri: anticipazioni puntata di giovedì 7 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 7 aprile ci sarà spazio anche per Flavia che avrà in mente un piano per riuscire a manipolare Ludovica e farla allontanare da Marcello. Per mettere in atto le sue idee, tuttavia, la signora Brancia avrà bisogno di un'alleata e sceglierà di confidare i suoi obiettivi a Fiorenza che diventerà sua complice. Nel frattempo, Adelaide si scuserà con Flora per aver pensato male di lei e di Umberto e inviterà la stilista a restare a villa Guarnieri. La donna ascolterà la contessa e deciderà di non lasciare l'abitazione.