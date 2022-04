La terza puntata del serale di Amici ha visto il ritorno in studio di una storica protagonista di questa fase del programma. per ovviare all'assenza di Stash (positivo al Covid), Maria De Filippi ha chiesto all'amica Sabrina Ferilli di essere giudice per una sera. Questo "esperimento" è piaciuto a tal punto ai telespettatori che sui social network sono piovute richieste di riconferma per l'attrice anche nei prossimi appuntamenti: in tanti, infatti, preferirebbero la romana al leader dei The Kolors.

Il successo del prime time di Amici

A distanza di qualche anno dall'ultima volta in cui ha ricoperto il ruolo di giurata di Amici, Sabrina Ferilli è riuscita nel difficile intento di conquistare gran parte del pubblico a casa.

Contattata in extremis per prendere il posto di Stash (risultato positivo al Covid la mattina della registrazione della terza puntata), l'attrice non ha fatto rimpiangere il collega.

Tra i tanti messaggi che sono stati scritti sui social network mentre su Canale 5 andava in onda il consueto appuntamento con il talent-show, spiccano quelli di quei fan che vorrebbero la romana nel cast fisso della trasmissione.

Complici le risate, ma anche gli spunti di discussione che ha regalato nel corso della serata, l'attrice romana è considerata da molti spettatori la giurata perfetta, anche meglio del leader dei The Kolors che è al suo secondo anno in questo ruolo.

I commenti del web sulla giuria di Amici

Il ritorno, seppur provvisorio, di Sabrina in giuria, ha spinto molti fan di Amici ad esporsi per chiedere alla conduttrice di rivedere le sue scelte iniziali sul cast fisso della ventunesima edizione del suo programma.

"Lei è la giuria di Amici, Stash puoi anche rimanere a casa", "Finalmente, lei ha portato aria fresca", "Spero sempre di più nel licenziamento di Stash", "Maria che falsifica il tampone di Stash per avere Sabrina fino alla fine", "Noi ti vogliamo fissa qui al serale, non te ne andare mai. Stash fai pure con comodo", questi sono solo alcuni dei tweet pubblicati la sera del 2 aprile sulla partecipazione di Ferilli alla terza puntata del talent-show di Canale 5.

L'attrice ha regalato moltissimo spettacolo sabato sera, a partire dai battibecchi con Giovannino fino ad arrivare ai pareri personali ma competenti che ha espresso sui ragazzi delle tre squadre in gara.

Attesa per una nuova registrazione di Amici

Per scoprire se Sabrina Ferilli sarà giudice anche della quarta puntata del serale di Amici, i fan dovranno attendere ancora qualche giorno.

L'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 9 aprile, infatti, sarà registrato tra mercoledì 6 e giovedì 7; soltanto leggendo le anticipazioni che circoleranno in rete si saprà se Stash sarà guarito da Covid e se quindi tornerà in giuria oppure se l'attrice romana continuerà a sostituirlo almeno per un'altra settimana.

Il prime time del talent-show, intanto, risale negli ascolti dopo un piccolo calo registrato sabato scorso. La terza puntata del 2 aprile, infatti, è stata seguita da 4,5 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 25%.

Gli allievi che hanno abbandonato la gara, sono stati i ballerini John Erik e Leonardo: il simpatico Nunzio, invece, si è salvato vincendo il ballottaggio contro il collega di latinoamericano.

Non sono mancati i momenti di spettacolo con protagonisti alcuni professori: Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno battuto Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in una rivisitazione del brano "La notte vola", portato al successo dalla bionda insegnante di canto un bel po' di anni fa.