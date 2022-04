Grandi colpi di scena sono in arrivo a Beautiful, come emerge dalle anticipazioni americane sulle nuove puntate, rivelano che si assisterà alla drammatica morte di Finn. Il medico non riuscirà a sopravvivere dopo il colpo mortale che gli verrà sferrato dalla madre biologica Sheila.

Occhi puntati anche su Steffy: la figlia di Ridge si ritroverà in gravissime condizioni di vita, al punto da rischiare la morte in ospedale.

Sheila spara contro Finn e Steffy: anticipazioni Beautiful puntate americane

Nel dettaglio, le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful rivelano che dopo le minacce da parte di Steffy, ecco che Sheila deciderà di prendersi la sua vendetta e lo farà impugnando una pistola.

La donna, infatti, senza pensarci su troppo punterà l'arma contro la figlia di Ridge, con lo scopo ben preciso di farla fuori ma, poco prima che ciò potesse accadere, arriverà Finn.

Il medico, infatti, farà da scudo alla sua amata Steffy e si beccherà così il colpo di pistola che si rivelerà poi fatale. Non contenta di quello che è accaduto, Sheila riprenderà in mano l'arma da fuoco e sparerà un colpo anche contro Steffy. I corpi dei due amanti saranno ritrovati da Deacon, in una pozza di sangue.

La morte di Finn, Steffy rischia grosso: anticipazioni americane Beautiful

Le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che per Finn non ci sarà nulla da fare.

Il medico non riuscirà a sopravvivere dopo questo colpo di pistola, che si rivelerà quindi fatale. Finn morirà, mentre Steffy si ritroverà in serio pericolo di vita, lottando contro la morte. Deacon metterà subito al corrente Ridge, per informarlo di quello che sta succedendo e della corsa in ospedale di sua figlia.

Subito dopo, poi, andrà anche da Sheila.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, rivelano che la perfida donna farà finta di apprendere da Deacon la notizia della morte di suo figlio Finn, senza rivelare di essere lei la vera artefice di quella drammatica sparatoria.

Sempre ottimi ascolti per Beautiful su Canale 5

Insomma le trame delle nuove puntate americane di Beautiful promettono diversi colpi di scena che, sicuramente, non deluderanno le aspettative dei tantissimi spettatori che seguono, anche in Italia, la celebre soap.

L'appuntamento con Beautiful su Canale 5, infatti, continua a essere uno dei più seguiti in assoluto del daytime, con picchi che arrivano a toccare la soglia dei 3 milioni di spettatori e oltre il 19% di share, in una fascia oraria dove a tenere banco è l'informazione del Tg 1 e del Tg 3 Regione.