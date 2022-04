Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dall'11 al 15 aprile svelano che il rapporto tra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e Stefania Colombo (Grace Ambrose) sarà sempre più teso, in quando la cavallerizza del Circolo sospetterà che la sorellastra sia il motivo per cui Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) l'ha lasciata. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), spalleggiata dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina), vorrà far nuovamente breccia nel cuore di Marco, mentre quest'ultimo e Stefania si confideranno i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Marco lascerà Gemma poco prima del loro fidanzamento ufficiale

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda venerdì 8 aprile, la contessa Adelaide inviterà a Villa Guarnieri la famiglia Colombo per una cena, così da celebrare il fidanzamento ufficiale tra Gemma e Marco.

Peccato, però, che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo sarà totalmente ignaro dell'iniziativa della zia e, come se non bastasse, si sarà recentemente accorto di non provare più alcun sentimento per la giovane Zanatta.

A tal proposito, Marco deciderà di troncare la storia amorosa con Gemma poco prima del loro fidanzamento ufficiale, creando parecchio imbarazzo tra le due famiglie coinvolte.

Stefania e Marco potrebbero manifestare il desiderio di vivere sotto lo stesso tetto

La scoperta di Stefania che la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) è la madre che ha sempre creduto morta ha suscitato delle emozioni contrastanti nella Venere che, sulle prime, l'hanno fatta optare per darsi alla fuga.

Dopo aver bussato alla porta di Marco, il quale l'ha fatta nascondere nella foresteria, la giovane Colombo ha deciso di tornare a casa delle colleghe e coinquiline Maria Puglisi (Chiara Russo) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che l'hanno accolta con entusiasmo.

Stefania, dopo aver metabolizzato di poter nuovamente contare su una figura genitoriale materna e avendo fatto pace con la stessa, potrebbe desiderare di vivere sotto lo stesso tetto del suo amato Marco e quest'ultimo essere sulla stessa lunghezza d'onda.

La contessa Adelaide potrebbe acconsentire a un possibile trasferimento di Stefania a Villa Guarnieri

Marco potrebbe non gradire l'intromissione di Adelaide nella sua vita sentimentale e fare presente alla stessa di aver troncato la relazione con Gemma perché non provava più nulla per la figlia di Veronica.

Il giovane di Sant'Erasmo, al contempo, direbbe alla zia di essersi, invece, innamorato di Stefania e di nutrire il desiderio di iniziare una nuova vita assieme alla Venere.

A fronte di ciò, Marco potrebbe chiedere alla contessa di acconsentire al trasferimento di Stefania a Villa Guarnieri, così che possano vivere assieme sotto lo stesso tetto, e la donna, per amore del nipote darebbe il proprio benestare.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, il giornalista chiederebbe alla sua amata di trasferirsi in Villa a la giovane Colombo accetterebbe di buon grado.