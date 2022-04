Mancano pochi appuntamenti al gran finale de Il Paradiso delle Signore 6. Venerdì 29 aprile 2022 calerà il sipario sulla sesta stagione della famosa soap di Rai 1 e, stando alle anticipazioni rilasciate in rete, i telespettatori assisteranno a dei grossi colpi di scena. Nel frattempo, nella settimana che precederà l'ultimo imperdibile appuntamento alcune storyline arriveranno ad una svolta importante. Nelle puntate in onda il 21 e il 22 aprile 2022 Dante spiazzerà Vittorio comunicandogli che, per amore di Beatrice, sarà disposto a rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto negli ultimi mesi, mentre Gemma Zanatta avrà la prova che l'ex fidanzato Marco e Stefania Colombo stanno insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntata 21 aprile: Beatrice si risveglia

Tempo di cambiamenti e rivelazioni al centro della puntata della soap in programma giovedì 21 aprile 2022. Marcello sarà intenzionato a lasciare il ruolo di vicedirettore del Circolo. Confiderà la sua decisione soltanto ad Armando, ma per il momento eviterà di dirlo a Ludovica. Stando alle anticipazioni, Adelaide metterà in guardia Gemma, ma la ragazza non vorrà saperne di rinunciare a Marco. Nel frattempo, Flora prenderà in considerazione l'idea di lasciare il Paradiso delle signore per accettare un'offerta vantaggiosa negli Stati Uniti. Intanto, la tragica vicenda dell'incidente di Beatrice arriverà ad un punto di svolta.

La contabile, ricoverata in ospedale a causa del drammatico evento, aprirà gli occhi. Per tutti sarà una bella notizia, specialmente per Dante. L'imprenditore statunitense non vorrà più attendere altro tempo e la spiazzerà con una dichiarazione d'amore.

Gemma scopre la relazione tra Marco e Stefania: Il Paradiso delle signore 6, puntata 22 aprile

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda venerdì 22 aprile 2022 la trama incentrata sul triangolo formato da Gemma, Marco e Stefania giungerà ad una svolta inevitabile. La figlia di Veronica Zanatta si renderà conto che non potrà recuperare il rapporto con l'ex fidanzato.

La ragazza, infatti, otterrà la prova che la sorellastra e il giornalista hanno una relazione. Intanto, Ludovica verrà a conoscenza della partenza della madre Flavia per gli Stati Uniti. Nel frattempo, Flora comunicherà a Umberto la decisione di abbandonare il suo lavoro al grande magazzino milanese e ritornare negli Usa. Infine, nell'ultima puntata della settimana avverrà il colpo di scena, Dante si recherà da Vittorio e gli rivelerà una decisione inaspettata: ha deciso di rinunciare, per amore di Beatrice, alla vendetta e a tutto ciò che ha conquistato nei mesi in cui è tornato in Italia.