L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 andrà in onda venerdì 29 aprile, e la sesta stagione della soap italiana di Rai 1 si concluderà con diversi colpi di scena per molte coppie che riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. I primi a completare il loro progetto di vita saranno Salvatore e Anna che arriveranno all'altare attorniati dalle persone a loro più care, ma non mancheranno le emozioni neanche per Stefania e Marco che riusciranno a vincere sui ricatti di Gemma grazie all'amore di Gloria per sua figlia. Ci saranno novità anche per Ludovica che accetterà di partire con Ferdinando, ma Marcello si renderà conto di aver fatto un errore a lasciare la sua fidanzata e farà di tutto per recuperare.

Infine, per Adelaide arriverà il momento di ricevere le quote di Dante e di pensare ad una vendetta contro Umberto, andato via da villa Guarnieri.

Fiori d'arancio per Salvatore e Anna

Il Paradiso delle signore 6, venerdì 29 aprile, giunge alla fine di una stagione molto emozionante e dà appuntamento alla prossima stagione. Secondo le anticipazioni, sarà un giorno speciale per Salvatore e Anna che si prepareranno per arrivare all'altare circondati da tutti gli amici e, per l'occasione, il negozio di Vittorio Conti sarà chiuso al pubblico. Gloria vedrà sua figlia soffrire e ricostruendo le ultime vicende si renderà conto che Stefania ha rinunciato a Marco per proteggerla. La capo commessa non accetterà l'infelicità della persona che ama di più al mondo e deciderà di agire subito per risolvere la situazione.

Gloria salverà il rapporto tra Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 29 aprile rivelano che nell'ultima puntata Gloria si rivolgerà a Marco e gli dirà come fare per recuperare il suo rapporto con Stefania. Successivamente, la moglie di Ezio deciderà di costituirsi in gran segreto, in modo da impedire alla giovane Zanatta di continuare a ricattare sua figlia.

Il giornalista non perderà tempo e si recherà alle nozze di Salvatore e Anna come gli è stato suggerito da Gloria: l'amore alla fine trionferà su tutte le difficoltà che i protagonisti hanno dovuto affrontare.

Adelaide pronta alla vendetta: anticipazioni ultima puntata 29 aprile

Durante l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per Ludovica che dopo la delusione ricevuta da Marcello accetterà di farsi consolare da Ferdinando.

Torrebruna e la signorina Brancia saranno in partenza per la Grecia, per un viaggio rilassante lontano dai problemi, ma Marcello si renderà conto di non essere disposto a perdere la sua fidanzata e correrà da lei deciso a riconquistare il suo cuore. Infine, Dante consegnerà le sue quote del Paradiso ad Adelaide che dopo il colpo basso ricevuto da Umberto e Flora inizierà a pensare ad una vendetta contro suo cognato.