Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Le trame dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi finali della sesta stagione trasmessi da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, raccontano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) proporrà a Beatrice (Caterina Bertone) di stare un po' nel suo appartamento e la contabile della boutique accetterà di buon grado. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), intanto, rivelerà a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di aver rinunciato all'acquisizione del marchio del grande magazzino lombardo e successivamente porrà le proprie scuse ai dipendenti del Paradiso.

Vittorio, invece, si accorgerà che la cognata sta soffrendo per il distacco dall'italo americano e deciderà di dare una mano al destino per permettere ai due di incontrarsi. Grazie allo zampino dello zio di Serena (Giulia Patrignani), infine, Dante e Beatrice si riavvicineranno.

Il sospetto cambio comportamentale di Dante

I telespettatori hanno potuto conoscere la valenza della figura di Dante in due ambiti diversi, sia nel versante amoroso che in quello professionale. Nella quinta stagione della soap opera, difatti, l'italo americano aveva intrattenuto un fugace, ma intenso, flirt con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), sancendo di fatti la fine del matrimonio tra Vittorio e la figlia del commendatore Umberto (Roberto Farnesi)

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, invece, Romagnoli si è distinto per la sua smania di danneggiare l'immagine professionale del rivale Vittorio e, al contempo, far scivolare sull'orlo del baratro l'atelier.

Tale modus operandi, però, cambierà totalmente nelle puntate finali della sesta stagione, quando Dante rinuncerà a tutto ciò che ha ottenuto slealmente per amore di Beatrice.

Beatrice potrebbe pentirsi di essersi riconciliata con Dante

Nonostante Vittorio non goda di particolare stima, per usare un eufemismo, nei riguardi di Dante, farà in modo che quest'ultimo e la cognata Beatrice si riavvicinino.

La contabile dell'atelier, poco prima di entrare in coma, aveva scoperto che Romagnoli era in procinto di usare il marchio Paradiso per dei locali di sua proprietà, senza però avvertire Vittorio. Tale proposito verrà, come anticipato, accantonato dall'uomo e Beatrice, forse spinta anche da un forte trasporto emotivo, si riconcilierà con l'italo americano.

Sebbene a prima vista sembrerebbe l'epilogo felice di una coppia in fase embrionale, nella settima stagione della fiction daily, Beatrice potrebbe rendersi conto che Dante non ha affatto intrapreso un percorso di redenzione e quindi pentirsi di avergli concesso un'altra chance.