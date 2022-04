La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta quasi al capolinea. In attesa che cali il sipario sulle vicende che ruotano intorno al grande magazzino milanese, attraverso le sinossi ufficiali rilasciate in rete, si può già anticipare cosa accadrà nell'ultima settimana di programmazione della soap. Nelle puntate in onda dal 25 al 29 aprile 2022 Umberto prenderà una decisione drastica che spingerà Adelaide a pianificare la vendetta. Intanto, arriverà il giorno del matrimonio di Salvatore e Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, settimana 25-29 aprile: Flora vuole dire addio al grande magazzino

Ormai pochi appuntamenti separano i telespettatori dal gran finale de Il Paradiso delle signore 6. Le anticipazioni da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022 rivelano alcune svolte decisive nelle trame della soap. In particolare, Gemma scoprirà che Marco e Stefania hanno una relazione. Sopraffatta dalla rabbia, la ragazza affronterà la sorellastra, promettendole di vendicarsi. Nel frattempo, Beatrice verrà dimessa dall'ospedale e andrà a stare a casa di Vittorio. Al grande magazzino Flora annuncerà di aver accettato un'interessante proposta di lavoro negli Stati Uniti e, dunque, presto lascerà Milano.

Intanto, Marcello darà le dimissioni dal Circolo e metterà fine alla sua relazione con Ludovica. Sarà Ferdinando di Torrebruna a consolare la giovane Brancia, proponendole un viaggio in Grecia. Mentre si avvicinano le nozze di Salvatore e Anna, la piccola Irene accetterà di vivere con loro a Milano.

Gemma ricatta Stefania: Il Paradiso delle signore 6, trame 25-29 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 25 al 29 aprile 2022 rivelano che il ricatto di Zanatta metterà Stefania davanti ad un bivio. Quest'ultima, infatti, dovrà scegliere se continuare a stare con Marco o salvare la madre Gloria. Il giovane di Sant'Erasmo, all'oscuro di tutto, deciderà di fare alla figlia di Ezio la proposta di fidanzamento.

Quando le darà l'anello, però, la ragazza lo rifiuterà. Nel frattempo Beatrice, pur soffrendo, continuerà a tenere lontano Dante. Il suo stato d'animo, però, non sfuggirà a Vittorio, il quale escogiterà un modo per farla riavvicinare all'imprenditore. Intanto, Umberto capirà di essere innamorato di Flora e prenderà una decisione. Il commendatore lascerà Adelaide e riuscirà a fermare la stilista prima che parta per gli Stati Uniti. Per stare con la giovane, l'uomo sarà disposto anche ad andare via da Villa Guarnieri. Intanto, grazie a Conti, Beatrice si riavvicinerà a Romagnoli.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, ultima puntata: Adelaide medita vendetta

Venerdì 29 aprile 2022 andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6.

Poi ci sarà una pausa di oltre quattro mesi, nel corso dei quali inizieranno le riprese della nuova stagione in partenza a settembre. Dando uno sguardo alle anticipazioni, nell'ultimo appuntamento Gloria capirà che Stefania sta sacrificando la sua felicità per salvarla dalla denuncia di Gemma. La capovcommessa non vuole che la figlia rinunci a Marco e, perciò, deciderà di costituirsi. Nel frattempo, sarà arrivato il giorno delle nozze di Salvatore e Anna e, per l'occasione, il grande magazzino non aprirà. Ferdinando e Ludovica saranno in partenza, ma Marcello deciderà all'ultimo momento di riconquistarla. Intanto, Dante restituirà ad Adelaide le quote del Paradiso. La contessa, in questo modo, avrà un ulteriore strumento per mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Umberto. Nel frattempo, Marco raggiungerà Stefania al matrimonio e i due torneranno insieme.