Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese che non passeranno inosservati.

Occhi puntati in primis sull'assenza di Ida Platano che non ha preso parte all'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Per Gemma, invece, arriverà il momento di voltare pagina mentre Aurora rimarrà delusa dall'atteggiamento di Luca e deciderà di abbandonare lo studio.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Ida Platano assente in studio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di aprile in tv, rivelano che non passerà inosservata l'assenza di Ida Platano dal parterre del trono over.

La dama, infatti, non ha preso parte alle riprese degli ultimi appuntamenti del programma e, su questa assenza, non è stata proferita parola.

Maria De Filippi, infatti, non ha fornito motivazioni sul perché la dama Ida Platano non fosse presente in studio, di conseguenza non si sa con esattezza se questa assenza sia dovuta solo a motivi familiari oppure se dietro si celano altre motivazioni.

Gemma Galgani volta pagina e arriva un nuovo cavaliere a U&D

In attesa di scoprire se ci sarà il ritorno di Ida nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e donne previste in queste settimane, le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo essere stata messa un po' in disparte per un periodo di tempo, tornerà ad avere un ruolo importante in studio.

Il motivo? Gemma si ritroverà a conoscere un nuovo cavaliere che si dichiarerà interessato alla dama torinese e quindi a conoscerla meglio fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Insomma, per Gemma potrebbe arrivare una svolta significativa entro la fine di questa stagione di Uomini e donne, che saluterà il pubblico a fine maggio.

Luca mette in crisi Aurora, lei se ne va: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Occhi puntati anche sul percorso del tronista Luca Salatino. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che dopo un'esterna al bacio con Aurora, scoppierà il putiferio in studio.

Luca, infatti, accuserà la sua pretendente di essere fin troppo fredda nei suoi confronti, motivo per il quale la ragazza andrà su tutte le furie.

A scagliarsi prepotentemente nei confronti di Aurora ci penserà anche Tina Cipollari. Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la ragazza deciderà di lasciare lo studio e di andare via dalla trasmissione, delusa da questa situazione e dalle critiche stesse del tronista.

Veronica scansa il bacio di Matteo: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende di Veronica che, questa settimana, è uscita in esterna con Matteo e Andrea.

Durante l'incontro con Matteo, lui ha scelto di dedicarle una serenata e ad un certo punto ha provato anche a strapparle un bacio. Ma, in quel momento, la tronista si è tirata indietro e si è scansata, anche se in studio ha ammesso di essere stata molto bene in sua compagnia e di aver apprezzato il fatto che Matteo ci abbia comunque provato con lei.

Con Andrea, invece, è stata un'esterna dal sapore diverso, dato che i due hanno provato a conoscersi meglio. Un incontro che sembra aver lasciato una buona impressione per entrambi e che potrebbe promettere bene in vista del futuro.