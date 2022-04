Emergono nuove anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che andrà avanti per tutto il mese di maggio in tv.

I colpi di scena non mancheranno e si assisterà a delle novità legate in primis al percorso della dama torinese Gemma Galgani che, dopo un periodo di pausa, ritroverà nuovamente il sorriso al fianco di un nuovo cavaliere.

Occhi puntati anche sulle vicende del cavaliere Diego Tavani che, in queste nuove puntate previste su Canale 5, deciderà di dare una svolta importante alla sua esperienza in trasmissione.

Gemma in love con Giacomo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani.

La celebre dama torinese, infatti, si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione con il cavaliere Giacomo, che sembra dare i frutti sperati.

A quanto pare, infatti, dopo la prima uscita che hanno fatto insieme, tra Giacomo e Gemma si è subito instaurato un buon feeling, al punto che la dama sarebbe già "persa" per questo nuovo cavaliere.

Insomma il finale di questa stagione del programma di Maria De Filippi, potrebbe essere a dir poco significativo per la dama torinese Gemma che, nelle ultime puntate, potrebbe anche decidere di conoscere per davvero Giacomo fuori dal contesto televisivo e quindi vivere con lui questa estate.

Diego Tavani lascia il programma con Aneta: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire se Gemma ritroverà il sorriso oppure no al fianco di questo nuovo pretendente, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del cavaliere Diego Tavani.

Anche per lui, infatti, ci sarà un punto di svolta importante, dato che deciderà di chiudere il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi.

Diego, dopo aver conosciuto meglio Aneta, arriverà ad una conclusione inaspettata: il cavaliere, infatti, svelerà di essere pronto a lasciare lo studio di Uomini e donne e quindi viversi la sua relazione con la dama, fuori dal contesto televisivo.

Riccardo lascia Maria Grazia, Ida assente: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle novità legate al percorso sentimentale di Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni delle nuove puntate previste a maggio, rivelano che il cavaliere deciderà di chiudere la sua frequentazione con la dama Maria Grazia e quindi dare una svolta importante al suo percorso.

Possibile che nel futuro di Riccardo ci sia ancora spazio per un ritorno di fiamma con la sua ex Ida Platano? In attesa di scoprirlo, gli spoiler dell'ultima registrazione rivelano che Ida non ha preso parte alle riprese del dating show di Maria De Filippi.

La dama, quindi, si è persa il momento della scelta finale del suo ex Diego Tavani ma, sui motivi di questa assenza in trasmissione, non sono state fornite spiegazioni in merito.

Maria De Filippi sempre leader degli ascolti con U&D

Insomma, le prossime puntate del dating show di Canale 5 si preannunciano dense di sorprese e sicuramente non deluderanno le aspettative degli spettatori che attendono con trepidazione di vedere queste ultime puntate della stagione in tv.

A distanza d un mese dalla fine del programma, Uomini e donne continua ad essere il programma leader degli ascolti del primo pomeriggio televisivo Mediaset.

Con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori al giorno e uno share che sfiora anche il 25% di share, la trasmissione di Maria De Filippi conferma di essere il programma più seguito dagli Italiani, al punto da non conoscere rivali nella stessa fascia oraria.