Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, giunta quasi al termine della sua sesta stagione. Nel corso del prossimo episodio di lunedì 18 aprile, continuano gli avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Vittorio Conti e Dante Romagnoli. I due sembra che non riescano mai a trovare un punto d'incontro. Soprattutto ora che Beatrice è in stato di incoscienza in ospedale.

Inoltre, anche un'altra coppia continua a vivere alti e bassi, ossia quella costituita da Ludovica Brancia e Marcello Barbieri. Da quando Ferdinando Torrebruna si è avvicinato alla giovane Venere, hanno iniziato a crearsi i primi fraintendimenti nella loro relazione.

Beatrice continua a star male

Beatrice è ancora in stato di incoscienza in ospedale. Purtroppo, dopo aver scoperto che Dante ha intenzione di espandersi oltreoceano rubando il marchio del Paradiso a suo cognato Vittorio, la signora Conti si è fatta prendere dalla disperazione. Si è sentita tradita e ciò le ha fatto perdere il controllo, fino ad avere un grave incidente. Purtroppo le sue condizioni sembrano non migliorare. Il direttore del magazzino non sa più che fare per aiutare sua cognata, così decide di affidarsi a un luminare.

Nel frattempo, però, Dante si sente messo da parte. Il gesto che ha compiuto, ha fatto sì che il suo rapporto con Conti si inasprisse ulteriormente. Quest'ultimo, infatti, gli impedisce di andare a fare visita a Beatrice.

D'altronde è a causa sua che la donna si trova in quello stato in un letto di ospedale. Romagnoli, però, non si dà per vinto e vuole, a tutti i costi, rivendicare il diritto di vedere la donna che ama. Pertanto affronta Vittorio apertamente, ma quest'ultimo lo accusa di aver sfruttato sua cognata.

Il rapporto fra Umberto e Adelaide

Intanto, Flora non riesce a non pensare al bacio scambiato con il Commendatore. Da tantissimo tempo nutre dei sentimenti nei suoi confronti e, finalmente, spera che siano ricambiati. Ha impiegato tanto tempo per dichiararsi a lui e temeva di non avere alcuna speranza. Invece, ora, crede fortemente che possa esserci un futuro insieme all'uomo che ama.

Però resterà delusa un'altra volta ed è costretta nuovamente a mettersi da parte. Difatti Umberto si sente molto confuso perché non vuole rinunciare all'amore della contessa Adelaide ed è intenzionato a dimostrarle quanto tiene realmente a lei. Pertanto, decide di allontanarsi dalla stilista del Paradiso la giovane Ravasi.

Il 'triangolo' fra Ludovica, Marcello e Torrebruna

Infine, sembra che il piano di Flavia Brancia di far avvicinare sua figlia Ludovica all'affascinante imprenditore Ferdinando Torrebruna, stia iniziando a dare i suoi frutti. Difatti, la giovane Venere continua ad avere dei piccoli battibecchi con il suo fidanzato Marcello Barbieri, a causa di alcuni fraintendimenti. Soprattutto perché nel frattempo il ricco imprenditore è sempre più deciso a voler conquistare Ludovica.

D'altronde, più trascorre il tempo con lei più si sente attratto.

In questo modo, però, il giovane barista si ingelosisce nei confronti della sua fidanzata. Sente che a causa di Ferdinando, potrebbe perdere la ragazza che ama. Difatti il suo rapporto con lei inizia ad inclinarsi gradualmente, poiché questa attrazione sembra essere reciproca. Inoltre, l'affascinante imprenditore sente di non poter più nascondere ciò che prova nei confronti di Ludovica: capisce di dover esternare i suoi sentimenti, nella speranza che possano essere ricambiati dalla Venere del Paradiso. Pertanto, contro ogni previsione, si dichiara apertamente alla giovane Brancia.