Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, ormai giunta quasi al termine della sua sesta stagione. In vista del finale, gli episodi si fanno colmi di colpi di scena e momenti di grande tensione. In particolare, nella prossima puntata che va in onda domani, 21 aprile, su Rai 1 a partire dalle 15:55 - salvo modifiche nella programmazione - i riflettori sono puntati su Beatrice Conti. La donna, dopo che ha scoperto che Dante Romagnoli aveva intenzione di rubare il marchio a suo cognato Vittorio, è rimasta profondamente turbata.

In seguito al forte stress, ha avuto un grave incidente. Da quel momento, si trova ancora in ospedale in stato di incoscienza, ma potrebbero esserci dei risvolti interessanti per quanto riguarda le sue condizioni di salute. Inoltre, stando alle anticipazioni, Flora Gentile Ravasi ha avuto un'offerta interessante che potrebbe farle cambiare totalmente vita.

Al Paradiso è tempo di cambiamenti importanti

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, i colpi di scena non possono sicuramente mancare. In particolare, Sofia annuncia a tutti di essere intenzionata a lasciare la Caffetteria poiché ha ricevuto un'ottima opportunità ed intende trasferirsi a Firenze. Contemporaneamente anche Marcello Barbieri sente l'esigenza di cambiare qualcosa nella sua vita.

Pertanto, confida ad Armando di voler lasciare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo, poiché sente che quello non è il suo ambiente. Se Ludovica venisse a scoprirlo, ci resterebbe molto male. D'altronde, però, il giovane barista non ha intenzione di dire nulla alla sua ragazza, poiché, per il momento, preferisce mantenere il segreto con lei.

Non ci si arrende mai al Paradiso delle Signore

Nel contempo, Gemma Zanatta non si dà per vinta. La giovane Venere del Paradiso, infatti, è fermamente convinta di poter riconquistare il suo amato Marco Di Sant'Erasmo. Inizialmente, ha avuto il pieno supporto della contessa Adelaide, la quale è sempre stata una grande sostenitrice della coppia.

D'altro canto, però, adesso le cose sono cambiate. Infatti, la contessa ha capito che suo nipote non tornerebbe mai con lei. Pertanto, mette in guardia Gemma e cerca di farle cambiare idea prima che rimanga troppo scottata.

Purtroppo, però, la giovane si ostina a non voler capire ed è intenzionata a procedere con i suoi piani per riconquistarlo.

Ottime notizie al Paradiso delle Signore

Flora Gentile Ravasi, invece, finalmente riceve un'ottima proposta di lavoro. Qualora accettasse, si trasferirebbe negli Stati Uniti. D'altronde, però, sarebbe un'ottima occasione per crescere professionalmente. Inoltre, riuscirebbe ad allontanarsi da Umberto Guarnieri. Quest'ultimo l'ha fatta soffrire tanto. Dopo il loro bacio appassionato, lui ha scelto comunque la contessa Adelaide.

Pertanto, adesso, Flora deve decidere se lasciare il suo posto al Paradiso in vista di un'ottima carriera oltreoceano oppure restare a Milano.

Infine, giungono delle ottime notizie dall'ospedale: Beatrice ha finalmente riaperto gli occhi. Colmo di gioia e incredulo, Dante Romagnoli coglie l'occasione per dichiararle apertamente tutto il suo amore.