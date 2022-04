Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1 e c’è grande attesa per le puntate finali della sesta stagione della fiction. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende che ruotano attorno a Stefania e Gloria Moreau. A tal proposito, Gemma ricatterà la sua sorellastra, chiedendole di scegliere se salvare la sua storia d’amore con Marco o proteggere sua mamma. A quel punto, la giornalista deciderà di schierarsi dalla parte di sua madre, rinunciando all’uomo della sua vita.

Purtroppo, però, la capocommessa verrà a sapere della rinuncia fatta da sua figlia e deciderà di andare a costituirsi.

Il Paradiso delle signore, trame al 29 aprile: Gemma ricatta Stefania, Colombo vuole salvare Gloria

Gemma andrà su tutte le furie negli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda in televisione dal 25 al 29 aprile. La giovane Zanatta, infatti, non è riuscita a sopportare di essere stata lasciata da Marco e ha tentato in ogni modo di riconquistare il suo fidanzato. A tal proposito, la Venere ha iniziato a farsi aiutare nel suo intento anche da Adelaide. Purtroppo, però, la figlia di Veronica ha scoperto che Stefania ha iniziato una storia d’amore con Marco e, pertanto, escogiterà un piano per allontanare la giornalista dal nipote della contessa.

Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1 rivelano che Gemma ricatterà Stefania e le chiederà di avere solo una possibilità, ossia quella di salvare o Marco o Gloria. A quel punto, la figlia di Ezio sceglierà di proteggere Moreau.

Il Paradiso delle signore, puntate al 29 aprile: Gloria vuole costituirsi per aiutare Stefania

Gloria ha rinunciato al suo matrimonio e a sua figlia per tanti anni. Infatti, la capocommessa de Il Paradiso delle signore ha dovuto cambiare identità ed è andata a vivere all’estero, per non essere incriminata per avere praticato l’aborto.

Purtroppo, Gemma è venuta a sapere del passato della mamma di Stefania e, pertanto, per riuscire a vendicarsi della sua sorellastra, ricatterà la figlia di Ezio, mettendola di fronte a un bivio. Gemma, infatti, potrebbe rivelare l’identità di Moreau, facendola finire in prigione. Gloria, però, metterà insieme i pezzi del puzzle e riuscirà a capire che Stefania ha rinunciato a Marco per proteggere il suo segreto. Le anticipazioni degli episodi del finale della sesta stagione rivelano che la capocommessa prenderà una decisione inaspettata. A tal proposito, Gloria deciderà di evitare a sua figlia di perdere l’uomo della sua vita e vorrà andare a costituirsi.

Il Paradiso delle signore, episodi al 29 aprile: Marco non rinuncia a Stefania

Gemma, nonostante il suo piano, non riuscirà a riconquistare il suo ex fidanzato. Infatti, Marco non rinuncerà a perdere Stefania e farà di tutto per coronare il loro sogno d’amore. Il nipote di Adelaide, infatti, sarà intenzionato a fidanzarsi ufficialmente con la giovane Colombo. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 29 aprile, durante le nozze di Salvatore e Anna, il nipote della contessa si presenterà al matrimonio della coppia, per andare a trovare la figlia di Gloria Moreau. A quel punto, l’amore fra i due giornalisti trionferà. Non resta che attendere la puntata finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.