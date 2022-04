Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. I riflettori continuano a essere puntati su alcuni dei personaggi principali della soap, in particolare sulle intricate vicende di Stefania Colombo, Marco Di Sant'Erasmo e Gemma Zanatta.

Marco confessa i suoi sentimenti

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dall'11 al 15 aprile, non mancheranno i colpi di scena. Marco, dopo aver lasciato Gemma, non riesce più a sopportare l'idea di dover negare ciò che prova per Stefania, così decide di confessarle i suoi sentimenti.

D'altro canto la giovane Zanatta non è intenzionata a lasciarsi sfuggire il suo ex fidanzato, così con il supporto della contessa Adelaide tenta di riconquistarlo. La ragazza, inoltre, crede che la causa della fine della loro relazione sia esclusivamente Stefania, pertanto il suo rapporto con lei è ancora più teso di prima.

Nel frattempo proseguono anche le vicende di un'altra coppia entrata in crisi da tempo: Anna e Salvatore. Quest'ultimo è intenzionato a fare di tutto pur di salvare la loro relazione. Fissa la data del loro matrimonio, lasciando la sua amata all'oscuro di tutto. Preferisce per il momento mantenere il segreto, in maniera tale da poter farle una sorpresa. Organizza tutto nei minimi dettagli, chiedendo a Marcello - suo fidatissimo amico - di fargli da testimone, ma quando sembra andare tutto per il verso giusto, succede un imprevisto: l'anello di fidanzamento viene perso.

Fortunatamente, però, Salvo non si dà per vinto e riesce a ritrovarlo per consegnarlo alla sua amata fidanzata.

La farsa di Flavia continua

Intanto la signora Brancia convince sua figlia a reggerle il gioco. Dopo averle rivelato che la sua malattia è soltanto una messa in scena, obbliga Ludovica a supportarla, la quale mantiene, inizialmente, il segreto persino con il suo fidanzato Marcello.

Quest'ultimo si sente impotente, perché economicamente non potrebbe sostenere le spese necessarie per le cure di Flavia. In un secondo momento, però, apprende dalla sua fidanzata che si tratta soltanto di una farsa.

Nel contempo Fiorenza comunica a Ferdinando che la signora Brancia è gravemente malata. Pertanto l'imprenditore fa un gesto molto generoso: si offre di pagarle le spese mediche per una clinica rinomata oltreoceano.

La donna accetta, purché venga mantenuto il segreto con sua figlia.

L'incidente di Beatrice

Proseguono i piani diabolici di Dante. A insaputa di Vittorio Conti ha intenzione di acquistare dei negozi oltreoceano e di aprirli utilizzando il marchio Paradiso. Beatrice si accorge che si sta comportando in modo alquanto strano, ma non riesce a capirne il motivo poiché lui è molto bravo a camuffare le sue intenzioni. Pertanto il nuovo socio del magazzino continua indisturbato con i suoi piani in America, mentendo sia al direttore che alla signora Conti.

Nel frattempo, però, lo stesso Vittorio cerca di indagare sul conto di Dante e chiede il supporto a Roberto, per capire quali siano i suoi progetti.

Anche Beatrice scopre cosa sta combinando il suo fidanzato e ne resta letteralmente scioccata. Purtroppo, però, a causa del forte shock subito, ha un grave incidente e quando viene ritrovata è incosciente.

Il bacio tra Umberto e Flora

Infine Flora non riesce più a trattenersi e decide di confidarsi con Ludovica. Quando viene a saperlo, Umberto si arrabbia molto con lei perché avrebbe dovuto mantenere il segreto. Così, in seguito a questo loro piccolo battibecco, la giovane Ravasi lascia Villa Guarnieri. Nel farlo, però, si accorge che il Commendatore la insegue per impedirglielo.

Per troppo tempo hanno represso i loro reciproci sentimenti così, sotto lo sguardo vigile della contessa Adelaide, si lasciano travolgere dalla passione e si scambiano un bel bacio.