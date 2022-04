Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Rai e al centro dell'attenzione potrebbero esserci le vicende di Gloria.

Dopo aver fatto il suo ingresso nel corso della sesta stagione, la mamma di Stefania potrebbe continuare a essere una delle protagoniste indiscusse.

Tuttavia il destino di Gloria potrebbe essere appeso a un filo, dato che la donna potrebbe rischiare di finire in carcere per amore di sua figlia.

Stefania nei guai con sua mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Stefania si ritroverà a fare i conti con il ricatto di Gemma, legato a sua mamma Gloria.

La figlia di Veronica, dopo aver preso atto della tresca in corso tra Stefania e Marco, non si farà problemi a metterla alle strette.

Se non lascerà subito Marco, non ci penserà due volte a denunciare Gloria per quell'errore che ha compiuto in gioventù, quando da ostetrica causò la morte di un bambino per salvare la vita alla sua mamma.

Insomma, Stefania si troverà divisa tra due fuochi, motivo per il quale deciderà di salvaguardare la vita di sua mamma per evitarle di finire in prigione.

Gloria rischia il carcere per amore della figlia ne Il Paradiso delle signore 7

Tuttavia la situazione ben presto assumerà un contorno del tutto inaspettato. Gloria scoprirà quello che sta accadendo e i ricatti che sta subendo sua figlia, motivo per il quale deciderà di assumersi le sue colpe.

La donna andrà così a costituirsi alle forze dell'ordine, prendendosi tutte le colpe per quello che è successo in passato.

Un gesto forte quello di Gloria, fatto per amore di sua figlia e per permetterle di liberarsi dal giogo di Gemma, ed essere così libera di viversi la sua relazione con il giovane Marco.

Tuttavia, data la sua ammissione di colpe, nel corso de Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe ritrovarsi in seri guai con la giustizia.

La donna, infatti, potrebbe dover scontare la sua pena in carcere, dato che dopo quel "fattaccio" aveva cambiato identità e fatto perdere le sue tracce, proprio per evitare di ritrovarsi nei guai.

Dante e Beatrice innamorati ne Il Paradiso 7?

Adesso che tutta la verità verrà a galla per Gloria potrebbe essere la resa dei conti finale: la donna, quindi, sarà a rischio carcere ma, di sicuro, potrà contare sull'appoggio di sua figlia.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Gloria in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, resta da capire cosa succederà anche a Dante e Beatrice.

Nel finale della sesta tra i due trionferà l'amore, al punto che Romagnoli rinuncerà anche alle sue quote del negozio.

Ma cosa succederà nella settima stagione? I due saranno ancora presenti oppure decideranno di iniziare una nuova vita lontani da Milano? La risposta nel corso delle prossime settimane.