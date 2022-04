Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 aprile, verrà dato ampio spazio al triangolo sentimentale che vede protagonisti Riccardo, Virginia e Rossella. Quest'ultima ascolterà i gossip che gireranno, sempre più insistentemente, in corsia in merito al riavvicinamento tra il dottor Crovi e sua moglie. Non è tutto però perché, a quanto pare, Ross scoprirà anche un segreto in merito al suo compagno, di cui non era minimamente a conoscenza.

Nel frattempo Ornella farà sempre più fatica a barcamenarsi tra ospedale e vita privata.

La sua dedizione al lavoro finirà, infatti, per mettere seriamente a rischio il suo matrimonio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 aprile: il segreto del dottor Crovi

Nei prossimi episodi di Upas si potrà assistere a un durissimo scontro tra Riccardo (Mauro Racanati) e Stefano (Joseph Altamura). Non ci sono molti dettagli a riguardo, ma i due potrebbero venire addirittura alle mani e questo avrà delle pesanti ripercussioni professionali sul dottor Crovi. Il fatto che la lite avvenga in ospedale costringerà, infatti, la dottoressa Bruni a prendere dei seri provvedimenti disciplinari nei confronti dell'uomo.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà a dover gestire questa situazione molto delicata, ma non è tutto.

Le anticipazioni rivelano infatti che la ragazza verrà a conoscenza di un nuovo segreto sconvolgente in merito a Riccardo. A quanto pare non dovrebbe trattarsi del bacio tra lui e Virginia, ma di una questione diversa legata al passato dell'uomo. Purtroppo non ci sono indizi che possano chiarire questo mistero, di cui verranno svelati, probabilmente, maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Un posto al sole, trame 25-29 aprile: Rossella sospetta che Riccardo l'abbia tradita

A Un posto al sole difficilmente una scena viene mostrata a caso. Nella puntata in cui è avvenuto il bacio tra Riccardo e Virginia (Desirée Noferini) la telecamera ha indugiato su un'infermiera che sembrerebbe avere notato cosa è successo tra i due.

Ebbene, nelle prossime puntate si scoprirà che l'avvicinamento tra il dottor Crovi e sua moglie è diventato di dominio pubblico. I due infatti si troveranno al centro di un piccolo gossip tra le corsie dell'ospedale. La "voce" arriverà presto anche alle orecchie di Rossella, che ne resterà sconvolta.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile: Raffaele si avvicina ad Elvira

Ornella (Marina Giulia Cavalli), dovendosi occupare della delicatissima situazione del dottor Crovi, finirà per trascurare suo marito. L'uomo, avvilito dalla situazione, troverà rifugio nell'amicizia di Elvira (Giusy Cataldo), a cui si legherà sempre di più. Difficile capire se i due andranno oltre questo tipo di rapporto, ma c'è un'interessante anticipazione che riguarda sorprendentemente Viola (Ilenia Lazzarin). A quanto pare la ragazza, nel tentativo di mediare tra Raf e sua madre, finirà per combinare un pasticcio, sortendo esattamente l'effetto opposto.