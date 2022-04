La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano per le puntate da lunedì 25 a venerdì 29 aprile svelano che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si prenderà una rivincita sulla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), annunciando alla stessa di essere in procinto di partire in America per un nuovo lavoro. La figlia di Achille (Roberto Alpi), quindi, darà l'ultimo saluto ai colleghi del grande magazzino lombardo, nel frattempo il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) fermerà la bella Ravasi poco prima della partenza e le confesserà il proprio amore.

Adelaide, intanto, verrà lasciata dal padre di Marta (Gloria Radulescu) e dovrà prendere atto che il cognato sarà anche disposto a lasciare Villa Guarnieri per seguire il suo sogno d'amore. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), in ultimo, restituirà alla contessa le quote del Paradiso delle Signore che erano di proprietà del commendatore, sebbene il cugino di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ignorerà il desiderio di rivalsa di Adelaide riguardo al cognato.

Umberto potrebbe rivoluzionare i suoi obiettivi pur di seguire Flora

Il finale della sesta stagione della fiction daily nostrana creata da Giannandrea Pecorelli ci riserverà diversi colpi di scena, tra i quali spiccherà il cambio di marcia amoroso del commendatore, il quale deciderà di portare allo scoperto la liaison con Flora e lasciare Adelaide.

Dopo la parentesi passionale tra l'oramai ex stilista dell'atelier e Umberto, avvenuta mentre la contessa era in fuga perché ricercata dall'Interpool, era stata la giovane Ravasi a perdere la testa per il commendatore, mentre quest'ultimo sembrava decisamente più interessato al ritrovamento della cognata e al sincerarsi che la stessa stesse bene.

La partenza di Flora per gli Stati Uniti, però, farà comprendere a Guarnieri senior che lei è la donna che vorrà al suo fianco.

Marta potrebbe non gradire il flirt tra il padre e Flora

Sebbene manchi oramai dalla quinta stagione, il personaggio di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) continua ad essere molto amato dai telespettatori.

Venendo a conoscenza che il padre Umberto non è più proprietario della boutique, perlopiù per colpa di Dante, e che sta intrattenendo una storia con Flora, Marta potrebbe fare il suo ritorno a Milano per fare rinsavire il genitore.

Ravasi jr, difatti, potrebbe essere una compagnia troppo giovane per Umberto agli occhi della coetanea e, a tal proposito, la bella Guarnieri non gradirebbe tale frequentazione.