Dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55 su Rai 1, va in onda Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione della soap opera è ormai giunta alla conclusione, infatti il 29 aprile ci sarà l’ultima puntata.

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 25 al 29 aprile rivelano che ci saranno numerosi colpi di scena.

In particolare Dante e Beatrice si riappacificheranno; Marco di Sant’Erasmo farà la proposta di fidanzamento ufficiale a Stefania Colombo e Gloria penserà di costituirsi in gran segreto per permettere a sua figlia di vivere il suo amore con Marco.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodi dal 25 al 29 aprile: Vittorio cerca di far riavvicinare Dante Romagnoli e Beatrice

Beatrice Conti viene dimessa dall’ospedale: Vittorio le propone di fermarsi per un po’ nella sua abitazione per la convalescenza. La contabile è determinata a non voler più avere a che fare con Dante Romagnoli e fa di tutto per mantenere le distanze con lui. Quest’ultimo, invece, confida a sua cugina Fiorenza di aver rinunciato all’acquisizione del marchio Il Paradiso. In seguito porge le sue scuse a tutti i dipendenti del grande magazzino.

Vittorio Conti conosce molto bene sua cognata e si rende conto di quanto stia soffrendo per il suo allontanamento da Dante, pertanto decide di intervenire e di fare qualcosa per farli riavvicinare.

Grazie all’intervento di Vittorio, Dante e Beatrice si riappacificano, intanto Romagnoli decide di restituire le sue quote del Paradiso alla contessa: Adelaide diviene la nuova comproprietaria del grande magazzino.

Il Paradiso 6, spoiler puntate: Stefania confida ad Irene di essere sotto ricatto di Gemma e le racconta tutta la verità

Gemma ha assistito al bacio tra Marco e Stefania; è al corrente, quindi, del fatto che i due abbiano una relazione.

Per questo motivo decide di affrontare la sorellastra: le promette che si vendicherà per il torto subito e gliela farà pagare.Il piano di Gemma è quello di ricattare Stefania: Gloria è una latitante e se si sapesse che è ancora viva e si trova a Milano, potrebbe finire in carcere. Stefania quindi deve scegliere se salvare sua madre o la sua relazione amorosa con Marco.

Stefania è di fronte a un bivio: decide di confidarsi e confessare tutta la verità alla sua amica Irene Cipriani. In seguito, sceglie di rinunciare a Marco per proteggere sua madre. Nel frattempo, il giornalista sta riflettendo sia sui suoi sentimenti che sulle conseguenze delle sue azioni. Per tale ragione, decide di fare alla giovane Colombo la proposta di fidanzamento ufficiale.

Trame fino al 29/4: l’amore tra Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo trionfa

Stefania è fortemente combattuta, si trova in una situazione che le sta lacerando il cuore. Nonostante questo, è fortemente convinta del fatto che sia necessario allontanarsi da Marco. Intanto quest’ultimo continua ad organizzare la sua romantica proposta: consegna l’anello a Stefania.

La ragazza è sinceramente innamorata di lui, ma è costretta a respingerlo per salvaguardare sua madre Gloria dal ricatto di Gemma.

Gloria mette insieme tutti i pezzi e ricostruisce la situazione: capisce che sua figlia sta rinunciando al grande amore della sua vita per proteggere lei. Pertanto, suggerisce a Marco cosa fare. In seguito, prende la decisione di costituirsi di nascosto.

Marco raggiunge Stefania e si presenta al matrimonio di Anna Imbriani e Salvatore Amato, dove i due si riappacificano.