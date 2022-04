È arrivata l'ultima settimana di messa in onda della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

Secondo le anticipazioni, Gemma Zanatta non accettando la relazione tra il suo ex Marco e Stefania, deciderà di affrontare la sua rivale in amore e le dirà che la farà pagare cara per averle rubato il suo ex fidanzato. Una volta appurato che la vendetta di Gemma cadrà su sua madre Gloria Moreau, Stefania deciderà di lasciare Marco per proteggere sua madre. La capocommessa, affranta per la bruttissima situazione che sta vivendo sua figlia, deciderà di fare un grande passo per liberare Stefania dal peso enorme del ricatto e farle vivere il suo amore alla luce del sole e in piena libertà.

A seguire, approfondiamo le trame delle ultime puntate che saranno trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 aprile su Rai 1.

Anticipazioni ultima settimana de Il Paradiso delle Signore 6: Gemma ricatta Stefania

Gemma, dopo aver scoperto che il suo ex ha intrapreso una storia d’amore con Stefania, affronterà la giovane Colombo e sfogherà tutta la rabbia e delusione su di lei. Le condizioni di salute di Beatrice non saranno più preoccupanti e Vittorio le proporrà di fare la convalescenza a casa sua.

Nel frattempo Armando e Agnese trascorreranno più tempo con la piccola Irene e quest’ultima inizierà a provare un affetto profondo per la nonna acquisita.

Flora, intanto, farà sapere a tutti di aver accettato un ottimo lavoro negli Stati Uniti e saluterà lo staff del Paradiso.

Nel mentre, Ludovica farà un’amara scoperta: Marcello ha mollato il ruolo di vice-direttore del Circolo. Ben presto l'uomo maturerà l’idea di mettere fine alla sua storia con la giovane Brancia.

Stefania, decisa a lasciare Marco per non far finire Gloria dietro le sbarre, confesserà a Irene tutto ciò che è successo tra lei e Gemma.

Nel frattempo, al nipote di Adelaide verrà in mente di ufficializzare la sua storia con la figlia di Ezio.

Intanto Beatrice farà di tutto per stare alla larga da Dante, ma tutti gli sforzi risulteranno vani. Il signor Romagnoli rivelerà alla cugina Fiorenza di aver rinunciato all’acquisto del marchio del grande magazzino milanese, poi si presenterà alla boutique di moda per chiedere scusa a tutti i dipendenti.

Umberto molla Adelaide e corre da Flora

Stefania sarà combattuta tra cedere al ricatto per il bene di Gloria o portare avanti la sua storia con Marco, mandando sua madre in prigione. Alla fine, la giovane Colombo opterà per la prima opzione.

Intanto Vittorio si renderà conto che Beatrice sta soffrendo per il distacco da Dante e gli verrà un’idea.

Ludovica correrà da Torrebruna dopo essere stata mollata da Marcello. Il gentiluomo farà di tutto per risollevare l’animo della giovane Brancia.

Umberto fermerà appena in tempo Flora, in partenza per gli Stati Uniti e confesserà di essere innamorato di lei.

Il Paradiso delle Signore, spoiler dal 25 al 29 aprile: Gloria si costituisce

Nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Marco consegnerà l’anello di fidanzamento a Stefania, ma la ragazza sarà costretta a interrompere la loro storia d’amore per salvare Gloria.

Intanto Torrebruna proporrà a Ludovica un viaggio in Grecia per dimenticare Marcello.

La contessa di Sant’Erasmo dovrà digerire il fatto che il cuore di Umberto "appartiene" ormai a Flora e che l’uomo è pronto a lasciare definitivamente la dimora lussuosa dei Guarnieri.

La piccola Irene sorprenderà Anna e Salvatore, annunciando di essere pronta a vivere a Milano.

Intanto grazie all’idea brillante di Vittorio, Dante e Beatrice si rimetteranno insieme.

Anna e Salvo si sposano

Nel giorno del matrimonio di Salvatore e Anna, Gloria intuirà che Stefania ha lasciato Marco per proteggerla e, dopo aver dato un suggerimento al giovane Sant’Erasmo, si costituirà senza avvisare nessuno.

Intanto Marcello si renderà conto di aver sbagliato a lasciare Ludovica e così la fermerà in extremis, in partenza con Torrebruna per la Grecia.

Dante restituirà le quote del Paradiso delle Signore ad Adelaide e quest’ultima metterà in atto una della sue macchinazioni machiavelliche.

L’ultima puntata stagionale della daily soap si concluderà con Marco che raggiungerà Stefania al matrimonio di Salvatore e Anna: i due, finalmente, saranno liberi di amare alla luce del sole.