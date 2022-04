Tanti colpi di scena avverranno durante le puntate de Il Paradiso delle signore in programma il 25 e 26 aprile in prima visione su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Flora Ravasi avrà la meglio su Adelaide. Stefania Colombo, invece, deciderà di lasciare Marco Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore, puntata 25 aprile: Flora prende una rivincita su Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la nuova puntata in programma lunedì 25 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 annunciano sorprese a non finire per il pubblico italiano.

In programma, Gemma dimostrerà nuovamente la sua vena cattiva dopo aver spedito una lettera minatoria a Gloria. Questa volta, la cavallerizza deciderà di affrontare Stefania, rea di avere una relazione con Marco. In questa circostanza, la Zanatta jr affermerà di volersi vendicare dell'affronto subito. Per fare ciò, la giovane organizzerà un diabolico piano nei confronti della sorellastra. In pratica, Gemma metterà Stefania di fronte a un'ardua scelta, chiedendole di scegliere se salvare la sua storia con Marco o sua madre.

Ci saranno buone notizie per Beatrice. Difatti, la contabile verrà dimessa dalla struttura ospedaliera dov'era ricoverata in seguito alla caduta per le scale del grande magazzino.

Vittorio, a questo punto, si prenderà cura della cognata, tanto da proporle di trasferirsi per un po' di tempo a casa sua per poter rimettersi in sesto.

Armando e Agnese, invece, si prenderanno cura della piccola Irene. La sarta e il compagno, infatti, si occuperanno della figlia di Anna, che dimostrerà di nutrire un attaccamento sempre più forte nei loro confronti.

Flora, intanto, annuncerà di aver trovato una nuova occupazione in America. In questo modo, la stilista si prenderà una rivincita sulla contessa Adelaide. Per finire, Ludovica scoprirà che Marcello ha deciso di licenziarsi dal circolo.

Puntata 26 aprile: Stefania Colombo decide di lasciare Marco

Nella puntata de Il Paradiso in programma martedì 26 aprile in prima visione assoluta, Stefania sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno.

Di conseguenza, la venere confiderà a Irene di essere stata ricattata. L'aspirante giornalista rivelerà alla Cipriani tutta la verità per poi prendere una decisione molto sofferta. Difatti, Colombo jr deciderà di lasciare Marco per salvaguardare sua madre. Dall'altra parte, il giovane Sant'Erasmo avrà intenzione di fare una proposta alla figlia di Gloria. Difatti, penserà di proporle di diventare sua fidanzata ufficiale.

Nel frattempo, Flora sarà pronta a raggiungere l'America. Di conseguenza, la stilista saluterà tutti i colleghi dell'atelier, preparandosi a una nuova avventura televisiva. Marcello crederà che lasciare Ludovica sia la scelta migliore mentre Beatrice cercherà in ogni modo di stare distante da Dante. Proprio quest'ultimo confiderà alla cugina di aver rinunciato all'acquisto del marchio Pds. Infine, l'italoamericano chiederà scusa a tutto lo staff del famoso negozio.