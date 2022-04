Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana di Rai 1, è arrivata alla fine della sua sesta stagione di programmazione. Il grande magazzino chiuderà con l'ultima puntata venerdì 29 aprile e riaprirà a settembre con nuove trame ricche di colpi di scena e di intrighi. Tuttavia, considerato il gran successo, la Rai ha deciso di proporre dal 2 Maggio le prime due stagioni in replica con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

Nella quarta e penultima puntata settimanale de Il paradiso (in onda giovedì 28 aprile), Marco farà una scelta importante per il suo futuro da condividere con la sua amata Stefania, ma non tutto andrà nel migliore dei modi, poiché la figlia di Gloria dovrà fare i conti con le minacce della sorellastra.

A villa Guarnieri, Adelaide apprenderà che il commendatore l'ha lasciata per vivere la sua storia d'amore con Flora e inizierà a tramare un'aspra vendetta nei confronti dell'uomo che l'ha tradita ancora. Nel contempo, al circolo, Ferdinando farà la sua mossa per avvicinarsi sentimentalmente a Ludovica.

Infine, Dante e Beatrice chiariranno e si concederanno un'altra possibilità grazie al sostegno di Vittorio, disposto ad aiutare il suo acerrimo nemico pur di vedere sua cognata felice; mentre la piccola Irene esprimerà il suo desiderio di voler restare nella grande città anziché tornare al paesello.

Marco vuole fidanzarsi con Stefania ufficialmente

Nelle puntate precedenti, il nipote di Adelaide ha espresso la necessità di vivere il suo amore con la figlia di Gloria alla luce del sole, ignaro che Gemma stia minacciando la sua amata di denunciare sua madre se lei non dovesse lasciare Marco.

Nella prima parte dell'episodio de il paradiso delle signore, Marco prenderà una decisione importante per il suo futuro: regalerà l'anello di fidanzamento alla figlia di Ezio per ufficializzare la loro relazione. La ragazza, però,dovrà rifiutare la proposta di fidanzamento e chiudere la loro storia per salvare sua madre dal ricatto di Gemma, nonostante i sentimenti nei confronti di Sant'Erasmo.

Ferdinando vuole conquistare Ludovica

Nelle puntate precedenti, Marcello ha lasciato Ludovica poiché crede non sia la donna della sua vita, mentre Ferdinando ha consolato in ogni modo la ragazza approfittandosene della situazione.

Nella secondo parte dell'episodio che andrà in onda giovedì 28 aprile, l'imprenditore Torrebruna farà la sua mossa per conquistare il cuore di Ludovica: le starà accanto in questo momento difficile e le proporrà un viaggio in Grecia da soli.

Nel contempo, a villa Guarnieri, Adelaide dovrà fronteggiare una nuova realtà: essere stata lasciata da Umberto poiché innamorato della stilista del Paradiso. La contessa non si arrenderà facilmente e inizierà a tramare alle spalle della nuova coppia.

Dante e Beatrice fanno pace al Paradiso

Nelle puntate precedenti, Beatrice si è risvegliata dal coma e ha capito che il suo fidanzato l'ha presa in giro, quindi ha chiuso la loro relazione. Romagnoli, per dimostrare il suo amore, ha rinunciatoal marchio Paradiso e chiesto perdono allo staff del magazzino.

Nella parte finale del quarto episodio settimanale della soap, Dante parlerà con Beatrice e faranno pace all'interno del Paradiso delle Signore, dopo l'intervento di Vittorio.

Quest'ultimo, infatti, ha aiutato il suo acerrimo nemico credendo nella sua buona fede pur di vedere la vedova Conti felice.

Infine, la figlia di Anna, comunicherà la sua volontà di restare a Milano anche dopo il matrimonio di sua madre con Salvatore, poiché si è affezionata molto alla nonna Agnese e ad Armando.