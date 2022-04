Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 28 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Marco, certo dei sentimenti che prova per Stefania, deciderà di acquistarle un anello. Il ragazzo glielo consegnerà, intenzionato ad ufficializzare la loro relazione. La giovane Colombo, però, dovrà rifiutare il gioiello offertole dal fidanzato, dato che cederà al ricatto di Gemma. La figlia di Ezio, infatti, per tutelare la madre, deciderà di chiudere con Marco.

Adelaide intanto si renderà conto che Umberto è realmente innamorato di Flora, a questo punto sarà consapevole di poter fare ben poco per tenerlo legato a sé. La piccola Irene fa un annuncio del tutto inaspettato, esprimendo alla madre e a Salvatore il suo desiderio di continuare a stare a Milano. Ferdinando, consapevole che Ludovica ha il cuore spezzato, le proporrà di fare un viaggio in Grecia.

Il Paradiso, trama 28 aprile: Stefania rifiuta l'anello di Marco

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 28 aprile, Marco deciderà di fare un passo decisivo, acquistando un anello per la sua fidanzata. Il giovane sarà ben felice di consegnarglielo, esprimendole tutto il suo amore.

Stefania, però, avrà il cuore spezzato in due a causa del ricatto di Gemma.

La ragazza, infatti, pur amando Marco, metterà al primo posto Gloria, evitando che venga denunciata dalla figlia di Veronica. Pertanto, seppur a malincuore, chiuderà la sua relazione con il nipote di Adelaide.

Anticipazioni 28/4: Adelaide comprende i sentimenti di Umberto

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso il 28 aprile, Adelaide prenderà visione del fatto che Umberto sia completamente preso da Flora. Consapevole che ormai non occupa più un posto rilevante nel cuore del cognato, capirà che non può fare molto per impedirgli di lasciare Villa Guarnieri.

Ferdinando, al contempo, comprendendo che Ludovica stia soffrendo per la fine della sua relazione con Marcello, penserà che abbia bisogno di distrarsi. Il modo migliore per dimenticare potrebbe essere un momentaneo allontanamento da Milano, pertanto le proporrà di partire insieme per la Grecia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 28/4: la piccola Irene vuole rimanere a Milano

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile preannunciano che la piccola Irene sorprenderà i suoi familiari.

La bambina, difatti, essendosi affezionata ad Agnese durante il periodo di permanenza a Milano, informerà Anna di voler rimanere in città. La notizia sarà accolta con gioia sia dalla giovane Imbriani che da Salvo, ma soprattutto da Agnese, la quale non dovrà vedere un altro figlio andare via dalla città lombarda.