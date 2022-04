Prosegue l'appuntamento con 'il paradiso delle signore', la soap italiana ideata da Giannandrea Pecorelli e ambientata nella Milano degli anni sessanta nel grande atelier di moda.

Nella terza puntata settimanale de Il Paradiso (in onda mercoledì 20 aprile) sul piccolo schermo, Gloria spronerà sua figlia a non rinnegare i suoi sentimenti e a vivere il suo amore con il nipote di Adelaide. Stefania accetterà l'invito da parte del giornalista e si presenterà alle 19:00 davanti al Paradiso per incontrarlo.

Nel contempo, Vittorio e Dante inizieranno a preoccuparsi della vedova Conti, le quali condizioni continueranno a non promettere nulla di buono.

Il capo del magazzino avrà un crollo emotivo dopo le parole dei medici sullo stato di salute di sua cognata, mentre Dante inizierà a temere di averla fatta grossa e di aver perso per sempre Beatrice.

Infine, Flora riceverà una chiamata inaspettata che potrebbe cambiarle la vita, rinunciare all'interesse amoroso nei confronti del commendatore e dedicarsi a qualcosa di molto più importante.

Vittorio e Dante disperati per le condizioni di Beatrice

Nelle puntate precedenti, Beatrice dopo aver scoperto i loschi affari del suo fidanzato, è vittima di un'incidente ed è portata urgentemente in ospedale.

Nella prima parte della puntata numero cento-cinquanta-tre de Il Paradiso delle Signore, Dante e Vittorio saranno preoccupati per lo stato di salute della madre di Serena.

In particolare modo il proprietario dell'atelier cederà le quote del marchio Paradiso a Romagnoli per potersi dedicare interamente a sua cognata; Conti avrà un crollo emotivo dopo aver appreso parole poco confortanti dai dottori sulle condizioni preoccupanti di Beatrice.

Nel frattempo, l'imprenditore italo-americano riuscirà a far visita in clinica alla sua amata ma ne uscirà profondamente preoccupato: inizierà a pensare di aver combinato qualcosa di grave e di aver perso per sempre la donna che ama.

Flora riceve una chiamata molto importante

Nelle puntate precedenti, Flora decide di lasciare definitivamente villa Guarnieri, tuttavia Umberto corre dalla signorina Gentile dichiarandosi a lei sotto gli occhi stupefatti della contessa di Sant'Erasmo.

Nella seconda parte della puntata che andrà in onda mercoledì 20 aprile, la figlia di Achille verrà lasciata dal commendatore deciso a farsi perdonare dalla compagna.

Più tardi, la stilista riceverà una chiamata che potrebbe cambiarle la vita, lasciarsi alle spalle il signor Guarnieri e ricominciare dedicandosi a qualcosa di molto più importante.

Marco e Stefania si baciano davanti al Paradiso

Nelle puntate precedenti, Marco fa chiarezza con i suoi sentimenti e lascia definitivamente Gemma ad un passo dal fidanzamento ufficiale. Più tardi, sopraggiunge all'appartamento di Stefania e inizia la loro tormentata storia d'amore.

Nella parte finale della terza puntata settimanale della soap, Marco scriverà un biglietto per la sua amata nel quale avviserà la signorina Colombo che l'aspetterà ogni sera alle 19:00 all'uscita del grande magazzino, fin quando ella deciderà di presentarsi.

Stefania si confiderà subito con sua madre per raccontarle il contenuto della lettera ricevuta. Gloria, dopo quanto appreso, convincerà sua figlia a non rinnegare i suoi sentimenti e vivere la sua storia d'amore con il nipote di Adelaide.

Così, la giornalista dell'atelier deciderà di presenziare all'appuntamento e di incontrare l'uomo che ama: i due innamorati si scambieranno un bacio passionale davanti al Paradiso, accettando finalmente i loro sentimenti.