Si conclude il nuovo ciclo della soap Il Paradiso delle Signore, con le puntate che verranno trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022. Le anticipazioni rivelano che gli ultimi episodi hanno in serbo tantissime sorprese soprattutto per quanto riguarda la famiglia Colombo. Stefania verrà ricattata da Gemma che la metterà alle strette: rinunciare a Marco in cambio del silenzio sul passato di Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Torrebruna invita Ludovica in gita

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 25 al 29 aprile 2022, Gemma scoprirà che Marco e Stefania hanno una relazione.

Furiosa per la notizia, la figlia di Veronica inizierà a preparare la sua vendetta nei confronti della sorellastra. La cavallerizza minaccerà la figlia di Ezio mettendola difronte ad una scelta: salvare il fidanzamento con il di Sant'Erasmo oppure l'incolumità della madre. Nonostante il sentimento nei confronti del collega, la Venere deciderà di allontanare il nipote della contessa pur di salvaguardare la signorina Moreau. Quest'ultima verrà a conoscenza dell'intenzione della figlia e parlerà di nascosto con Marco per fare cambiare idea alla ragazza.

Nel frattempo Ludovica scoprirà che Marcello si sarà dimesso dal Circolo. Secondo il giovane Barbieri la storia con la Brancia non potrà più continuare.

A sostenere la contessina sarà Torrebruna che proporrà alla vice presidentessa del locale milanese una gita in Grecia per distrarsi. Il piano dell'imprenditore napoletano svanirà perché prima di partire, Marcello raggiungerà la sua amata con lo scopo di riconquistarla.

Il Paradiso 6, Irene vuole trasferirsi a Milano

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse su Rai1 dal 25 al 29/4, rivelano nel dettaglio che Adelaide riceverà due di picche da parte del cognato.

Umberto non riuscirà a smettere di pensare a Flora e deciderà di lasciare la contessa e Villa Guarnieri. Nel frattempo la figlia di Achille si preparerà per trasferirsi nuovamente in America dove avrà trovato un nuovo lavoro. Prima di prendere l'aereo però, la stilista verrà raggiunta dal commendatore che dichiarerà di essere perdutamente innamorato di lei.

Intanto Gloria avrà parlato con Marco e darà lui consigli su come muoversi con Stefania. Successivamente la capo commessa deciderà di costituirsi per fare in modo che la figlia non rinunci al suo amore. Il matrimonio tra Anna e Salvo si avvicina e al grande magazzino si respirerà aria di festa. Agnese e Armando cureranno la piccola Irene che inaspettatamente mostrerà di essere intenzionata a trasferirsi a Milano. Marco raggiungerà Stefania alle nozze: i due saranno innamoratissimi.