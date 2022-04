Le novità al Paradiso delle signore 6 saranno molte in vista del gran finale e secondo le anticipazioni di giovedì 21 aprile ci sarà una puntata ricca di cambiamenti per i protagonisti. Sofia, prenderà la decisione di lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze, mentre Marcello valuterà l'idea di dimettersi da vicedirettore del Circolo e ne parlerà con Armando. Occhi puntati anche su Flora, che dopo aver ricevuto la proposta dagli Stati Uniti penserà di lasciare Milano, e su Gemma, che non vorrà lasciare andare Marco. Infine Beatrice si risveglierà dal coma e troverà Dante pronto a dichiararsi.

Marcello penserà di lasciare il Circolo

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda giovedì 21 aprile avrà al centro dell'attenzione importanti cambiamenti di vita per alcuni dei protagonisti. La prima a rivoluzionare tutto sarà Sofia, che annuncerà la sua intenzione di lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze. La ragazza non sarà la sola ad avere bisogno di novità, perché anche Marcello vorrebbe abbandonare il ruolo da vicepresidente del Circolo [VIDEO] e liberarsi di un ambiente che sente sempre più stretto. Barbieri parlerà del suo malessere ad Armando che ascolterà il suo amico, ormai sempre più inadeguato in un posto a cui non sente di appartenere.

Flora vorrebbe partire per gli Stati Uniti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 21 aprile rivelano che Marcello lascerà Ludovica fuori dalla sua importante decisione e renderà partecipe delle sue sensazioni soltanto il suo grande amico Armando. Nel frattempo anche Flora sarà sempre più attratta da una nuova vita per liberarsi delle sofferenze provate negli ultimi mesi a causa dei sentimenti per Umberto.

La proposta di lavoro dagli Stati Uniti per la stilista sembrerà una salvezza e la ragazza valuterà di lasciare Milano.

Beatrice riceverà una dichiarazione d'amore da Dante Romagnoli: anticipazioni puntata di giovedì 21 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 21 aprile ci sarà spazio anche per Beatrice, che dopo giorni di angoscia si risveglierà dal coma e sarà fuori pericolo, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti gli amici che sono stati in pena per la sua vita.

Il primo ad accogliere la cognata di Vittorio sarà Dante Romagnoli, che non vorrà perdere nemmeno un istante per dichiarare tutto il suo amore a Beatrice. Infine Gemma continuerà a pensare a Marco e non riuscirà a rassegnarsi all'idea di averlo perso per sempre, nonostante le parole della Contessa, che cercherà di fare accettare la realtà sulla fine della sua storia d'amore con il giornalista.