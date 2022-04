Suscita tanta curiosità l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai1 venerdì 29 aprile 2022. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno le sorprese, soprattutto per quanto riguarda la famiglia Guarnieri. Umberto infatti deciderà di lasciare la tenuta dove vive insieme ad Adelaide, per raggiungere Flora. Ma come si concluderanno le ultime scene della soap? A fornire alcuni spoiler è stato Roberto Farnesi che, durante l'intervista a Da noi a ruota libera, ha anticipato che ci sarà un grande colpo di scena e ha sfruttato l'occasione per ringraziare il collega Alessandro Tersigni: "È una bellissima persona nella vita oltre a interpretare un personaggio positivo".

Farnesi ospite a Da noi a ruota libera: 'Grande colpo di scena'

Venerdì 29 aprile 2022 si concluderà la sesta stagione dello sceneggiato di Rai1 Il Paradiso delle Signore. I fan sono curiosi di scoprire chi sceglierà il commendatore: Adelaide oppure Flora? Ospite da Francesca Fialdini, l'attore che veste i panni di Umberto Guarnieri ha fornito qualche anticipazione sulle ultime scene della soap. Farnesi ha annunciato che ci sarà un grande colpo di scena che continuerà nella settima stagione. "La serie ha costantemente bisogno di linfa vitale, di scossoni e di nuove linee da seguire", ha rivelato l'attore toscano. Dunque senza scendere nei dettagli, l'interprete di Umberto ha confermato che le sorprese saranno dietro l'angolo per quanto riguarda il triangolo amoroso composto dal commendatore, Adelaide e la stilista Ravasi.

Il Paradiso, Farnesi fa i complimenti a Tersigni

Durante l'intervista a Da noi a ruota libera, l'attore che ha il volto di Umberto Guarnieri, ne Il Paradiso delle Signore, non ha potuto fare a meno di elogiare un collega con il quale ha condiviso momenti indimenticabili. Roberto Farnesi ha speso delle bellissime parole nei confronti di Alessandro Tersigni, che nella soap interpreta Vittorio Conti, il direttore del magazzino di moda milanese.

"Oltre a interpretare un personaggio positivo, nella vita è una persona eccezionale", ha rivelato l'attore. Farnesi ha inoltre aggiunto che all'interno del cast ha legato anche con altri personaggi e che per quanto riguarda le ultime scene ha rivelato: "Nell'ultima settimana ne vedremo delle belle".

Oltre a essere un volto noto per aver preso parte a fiction di successo, Farnesi è anche un imprenditore.

Possiede infatti un ristorante in toscana che offre lavoro a 20 ragazzi. La pandemia ha sicuramente messo in ginocchio anche la ristorazione e per questo motivo che l'attore ha confessato che nel suo lavoro un po' del cinismo di Guarnieri serve sempre: "Ci sono delle aspettative forti, tuttavia la tensione è tanta". Nonostante i sue doppi lavori, Roberto Farnesi ha confessato che la sua priorità in questo momento è la sua famiglia. Recentemente è infatti diventato papà di una bellissima bambina, avuta dalla compagna Lucya.