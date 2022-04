Le travolgenti avventure della serie di successo Il Paradiso delle signore non faranno compagnia ai telespettatori questa estate: a partire da maggio su Rai Uno, al suo posto, ci sarà la soap opera Sei Sorelle. Le vicende de Il Paradiso si stanno avvicinando al finale di stagione che, senza ombra di dubbio, non deluderà. Nel corso della puntata in programmazione sul piccolo schermo il 19 aprile 2022 dalle ore 15:55 circa, il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), per non far dubitare ancor di più Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), non avrà altra scelta oltre a quella di prendere le distanze dalla giovane Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 19 aprile: Marco scrive un biglietto a Stefania

Dalle anticipazioni sul centocinquantaduesimo episodio in onda sulla prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 19 aprile, si evince che Marco (Moisé Curia) si deciderà a scrivere un biglietto a Stefania (Grace Ambrose). In particolare il giornalista dirà alla sua collega di essere intenzionato ad aspettarla alle sette di ogni sera nella piazza della città. Intanto Gemma (Gaia Bavaro) non sarà ancora rassegnata al fatto di non avere più al suo fianco il nipote della contessa Adelaide: oltre a essere convinta che la loro storia d’amore in realtà non sia mai terminata, crederà di avere tutte le carte per riuscire a rifare breccia nel cuore dello stesso.

Umberto si troverà in una scomoda situazione dopo il bacio passionale con Flora tra le mura di Villa Guarnieri e sotto lo sguardo della cognata Adelaide. Questa volta il commendatore si vedrà costretto a prendere una drastica decisione, cioè quella di allontanarsi dalla stilista del grande magazzino milanese, lasciandosi alle spalle ciò che è successo tra loro.

Ludovica vuole accompagnare la madre Flavia in America, Beatrice ancora in coma

Intanto Ludovica (Giulia Arena) sarà decisa ad accompagnare la madre Flavia (Magdalena Grochowska) in America: quest’ultima e Fiorenza (Greta Oldoni) con cui si è alleata per far separare la figlia da Marcello (Pietro Masotti), però, faranno i conti con un inconveniente.

Per concludere Beatrice (Caterina Bertoni) si troverà ancora in ospedale completamente incosciente: a causa di tale situazione, il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) si vedrà costretto a cedere il marchio Paradiso al suo peggior nemico e socio Dante (Luca Bastianello). Quest’ultimo però, pur avendo la direzione del lussuoso magazzino del capoluogo lombardo, dovrà accettare le condizioni imposte da Conti.