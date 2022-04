Lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore che a breve saluterà il pubblico affezionato con le scene finali di questa sesta stagione per poi ritornare sul piccolo schermo a settembre con il nuovo capitolo, non smette di stupire. Nella puntata in programmazione il 18 aprile 2022, il new entry Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) approfitterà della crisi tra Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) per fare un passo in avanti nel suo rapporto con la fanciulla: in particolare l’aristocratico armatore vuoterà il sacco, svelando alla figlia di Flavia (Magdalena Grochowska) di essersi reso conto che il suo cuore batte per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 18 aprile: Beatrice in coma, Ferdinando dichiara il suo amore a Ludovica

Gli spoiler sul 151esimo episodio della soap opera campione in termini di ascolti che nel periodo estivo verrà sostituita dalla telenovela spagnola intitolata Sei Sorelle, e in onda su Rai Uno lunedì 18 aprile dalle ore 15:55 circa, per cominciare Vittorio (Alessandro Tersigni) non perderà tempo per informare tutti coloro che lavorano tra le mura del lussuoso negozio milanese che gestisce con Dante (Luca Bastianello) sullo stato di salute della cognata Beatrice (Caterina Bertoni), non appena si saprà che la donna è finita in ospedale a seguito di un grave incidente stradale: purtroppo al momento non ci sarà alcuna buona notizia sulla contabile, visto che sarà ancora in coma, e il direttore Conti sceglierà di farla curare da un luminare chiamato appositamente.

Intanto Ferdinando troverà finalmente il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Ludovica, proprio quando la stessa avrà diverse incomprensioni con il fidanzato Marcello.

Flora si immagina al fianco di Umberto, Vittorio crede che Dante abbia usato sua cognata

Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) dopo essersi scambiata un bacio appassionato con Umberto (Roberto Farnesi) sotto lo sguardo della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) immaginerà che nella loro storia d’amore ci possano essere degli sviluppi positivi.

A proposito di quest’ultima suo cognato ancora una volta farà un passo indietro, visto che vorrà dimostrarle di non poter fare a meno della sua presenza per nessuna ragione al mondo.

In seguito Dante avrà l'ennesimo faccia a faccia con Vittorio, dato che lo affronterà e gli dirà di avere tutto il diritto di far sentire la sua vicinanza a Beatrice per il fatto di amarla: il direttore Conti nonostante ciò, sarà sempre più convinto che il suo peggior nemico in realtà si sia servito di sua cognata soltanto per raggiungere i suoi obiettivi.