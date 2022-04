Domenica 10 aprile, ore 21.25, andrà in onda su Rai1 la sesta ed ultima puntata della prima stagione di "Noi", serie tv incentrata sulle vicende della famiglia Peirò ed ispirata a "This is us", dramma familiare sviluppato da Dan Fogelman e trasmesso dal 20 settembre 2016 dall'emittente NBC.

Gli ultimi due episodi andranno in onda in prima assoluta sull'emittente Rai e saranno poi disponibili su RaiPlay; nel frattempo, sono già disponibili sulla piattaforma le puntate trasmesse nelle scorse settimane.

La trama

La vicenda di "Noi" si snoda seguendo le vicende della famiglia Peirò - corrispettivo della famiglia Pearson della serie americana a cui si ispira - formata dalla coppia Pietro (interpretato da Lino Guanciale) e Rebecca (impersonata da Aurora Ruffino), assieme ai loro tre figli: Claudio, Caterina - detta "Cate" - e Daniele.

La serie si sviluppa a partire dalla storia d'amore fra i due da giovani, negli anni '80, fino ad arrivare a narrare le vicende di Claudio, Cate e Daniele adulti, alle prese con le incombenze e le proprie esperienze di vita. I piani temporali, tuttavia, vengono mescolati tra di loro, ragion per cui si passa ai decenni successivi e poi si ritorna indietro per tutta la durata della visione, con in sottofondo un'Italia in pieno mutamento.

Noi: sinossi episodi 11 e 12

Nel primo episodio della sesta puntata, intitolato "Napoli", le condizioni di Mimmo, il padre naturale di Daniele, peggioreranno drasticamente; egli verrà portato dallo stesso figlio a Napoli, sua città natale, con l'intenzione di fargli rivedere i luoghi della sua infanzia e le persone ad essi legati.

Accompagnandolo in questa sorta di viaggio nel tempo, Daniele avrà modo di conoscere suo padre sotto una luce diversa e di scoprire lati inediti del suo carattere.

Nel frattempo, il rapporto tra Cate e Teo sembra raggiungere uno step successivo: i due, infatti, sono decisi a sposarsi, sebbene i preparativi abbiano subìto un rallentamento a causa degli avvenimenti accaduti.

Il secondo episodio, dal titolo "La luna", ruota attorno al primissimo incontro tra Pietro e Rebecca negli anni '80, il tutto mostrato attraverso un flashback. Successivamente, si avrà un salto in avanti di 20 anni: la coppia resiste tra alti e bassi, ma ormai le cose sono cambiate e tra loro si è insinuata una grande crisi.

In questo episodio si scoprirà quale sarà il loro futuro e se riusciranno a non perdersi, nonostante le avversità.

Lungo l'arco delle puntate, si è fatto intendere che Pietro sia morto e che tale fatto abbia causato enormi problemi alla famiglia Peirò; negli ultimi due episodi, si penserà che questa scomparsa sia legata alla sua dipendenza dall'alcol.

Per saperne di più, bisognerà attendere l'uscita della seconda stagione, non ancora data per certa.