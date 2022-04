'Tempesta d'amore' va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le trame tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt anticipano che Michael si metterà alla ricerca di una cantante per farle da spalla in un'esibizione, così al cospetto del medico si presenterà Carolin, una sua vecchia conoscenza di gioventù. I Saalfeld, intanto, respingeranno la candidatura di Lamprecht come direttrice delle scuderie dell'hotel, così la donna deciderà di lasciare Bichlheim ma Niederbühl si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per la stessa.

Rosalie, infine, proporrà a Carolin di trasferirsi nell'appartamento dove vivono lei e Michael, mentre quest'ultimo tenterà di convincere Lamprecht ad andarsene in quanto la situazione in casa diverrà insostenibile.

Michael si metterà alla ricerca di una cantante per farle da spalla in un'esibizione

Gli spoiler dello sceneggiato bavarese rivelano che Michael si ricorderà del successo ottenuto anni addietro con l'esibizione di 'Luft und Liebe', vecchio tormentone di cui fu protagonista assieme a Natascha, e vorrà proporlo nuovamente.

Con Schweitzer fuori scena, però, il medico sarà chiamato a mettersi alla ricerca di una cantante per mettere nuovamente in piedi il duetto, così al suo cospetto si paleserà Carolin, sua vecchia conoscenza di gioventù.

Lamprecht e Niederbühl erano compagni di studi universitari, amici e membri della stessa rock band ma, sebbene non si siano mai dichiarati, i due erano follemente innamorati l'uno dell'altra.

Rosalie inviterà Carolin a trasferirsi a casa sua e di Michael

Le anticipazioni tedesche di 'Tempesta d'amore' riportano che Carolin arriverà a Bichlheim non per candidarsi come spalla canora dell'amico, bensì per tentare di essere assunta come direttrice delle scuderie del Fürstenhof.

Peccato, però, che i Saalfeld faranno delle ricerche preventive sul suo conto e scopriranno che la donna ha avuto dei guai con la giustizia, finendo addirittura dietro le sbarre, quindi declineranno la candidatura professionale della stessa.

Lamprecht, dopo il rifiuto, deciderà di togliere le tende ma la possibile partenza dell'amica farà riemergere in Michael l'amore sopito nei suoi riguardi.

Mentre il dottore sarà intento a non avere alcun contatto con la donna, Rosalie penserà bene di invitare la stessa a trasferirsi in casa sua e di Michael.

Engel e Lamprecht diverranno buone amiche mentre Niederbühl soffrirà non poco a condividere l'appartamento col suo sogno d'amore proibito, tanto per optare per una scelta drastica.

Michael, infine, proverà a convincere Carolin a lasciare Bichlheim a qualunque costo.