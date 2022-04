Dalla puntata di U&D che è stata registrata venerdì 1° aprile, è trapelata un'anticipazione che ha spiazzato i telespettatori. Quando mancano meno di due mesi alla fine della stagione 2021/2022, il Trono Over ha riaccolto un suo storico protagonista. Chi ha assistito alle riprese, racconta che Riccardo Guarneri è tornato in trasmissione per cercare l'anima gemella. Ida Platano si è commossa nel rivedere l'ex e ha accettato di fare un ballo con lui a centro studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Maria De Filippi non smette di stupire: nel giorno in cui molti hanno ricevuto scherzi in nome del "pesce d'aprile" del primo giorno di un nuovo mese primaverile, la presentatrice Mediaset ha regalato un colpo di scena al suo pubblico.

Le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione di U&D di venerdì, fanno sapere che c'è stato un grande ed inaspettato ritorno nel cast del Trono Over.

A distanza di circa un anno dalla sua ultima apparizione su Canale 5, Riccardo Guarnieri si è palesato davanti alle telecamere del dating-show, e non per una semplice ospitata.

Chi era presente in studio qualche ora fa, infatti, racconta che il pugliese è rientrato nel programma ufficialmente e con lo scopo di trovare quell'anima gemella che da anni insegue.

La reazione della dama di U&D Over

Non sono trapelati moltissimi dettagli sulla puntata di U&D che ha visto il ritorno in studio di Riccardo, ma alcune informazioni parecchio interessanti stanno circolando a partire dalla mattinata del 2 aprile.

La pagina Instagram gestita dal blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, informa fan e curiosi che Guarnieri è tornato nel Trono Over per restarci e nel parterre femminile c'è stato chi non è riuscito a trattenere l'emozione.

Le anticipazioni dell'appuntamento che sarà trasmesso in televisione nei prossimi giorni, fanno sapere che Ida si è commossa tanto nel rivedere l'ex fidanzato dopo più di un anno.

Anche se la loro relazione è finita da tempo, tra Platano e Guarnieri sembra essere rimasto un affetto che si è manifestato nelle scorse ore quando lui ha rimesso piede agli Elios per cercare la persona giusta.

Nel corso della registrazione, poi, i due si sono resi protagonisti di un ballo che sicuramente farà discutere e che alimenterà le speranze di quegli spettatori che ancora credono fortemente in un loro ritorno di fiamma.

Tensioni tra l'opinionista di U&D e Pinuccia

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel cast di U&D, è certamente l'anticipazione più interessante che è trapelata dalla registrazione di venerdì 1° aprile. La curiosità del pubblico, infatti, ora sta tutta nello scoprire cosa accadrà tra il pugliese e Ida, appena tornata single dopo una serie di travagliate frequentazioni (Marcello, Diego e l'ultima con il giovane Alessandro Vicinanza).

Tra gli altri spoiler che stanno circolando sulle riprese del dating-show dell'altro giorno (pare che domenica 3 sia previsto un nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi), spiccano quelli riguardanti l'ennesimo scontro tra Tina e Pinuccia. Da settimane, infatti, l'opinionista critica aspramente la dama del Trono Over per ogni cosa che fa o dice: gli spettatori del format Mediaset, infatti, hanno la sensazione che Cipollari abbia cominciato a prendere di mira la signora di Vigevano, accantonando per un po' la sua "vittima" preferita, Gemma Galgani.

Stando a quello che si vocifera in rete, la conduttrice della trasmissione di Canale 5 non si è occupata né della 72enne torinese né della neo tronista Veronica Rimondi. Per quanto riguarda Luca Salatino, invece, non c'è stata la scelta ma è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice di nome Aurora.