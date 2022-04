Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita, gli amori e le vicissitudini di un gruppo di abitanti benestanti e dei loro domestici in un ricco quartiere della Spagna anni venti. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Antonito, sull'alleanza fra Natalia e Genoveva, sulle scoperte che quest'ultima farà sul conto di Marcos e sulla nascita di un nuovo trio musicale ad Acacias.

Miguel scopre la relazione di Anabel

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Soledad si rifiuterà di accettare il pagamento offerto da Aurelio per averlo aiutato a conquistare Anabel. Il ministero rivelerà ai Palacios che il deputato A.P.R. non è in pericolo di vita e non è Antonito, come prima tutti credevano. Quest'ultimo risulterà inizialmente non reperibile in Spagna, per poi farsi trovare a sorpresa dai suoi famigliari a casa sua. Più tardi, l'uomo scriverà un articolo alquanto radicale che solleverà un vero e proprio vespaio ad Acacias. Dopo essere stato scoperto da Bellita, Ignacio le prometterà di cambiare per il bene della famiglia. Più tardi, il giovane condurrà José Miguel in uno dei locali che frequenta abitualmente.

Miguel seguirà Anabel e capirà che quest'ultima ha una storia d'amore con Aurelio. Daniela lo verrà a sapere e cercherà inutilmente di consolarlo.

Natalia inganna Felipe

Anabel rivelerà a Soledad di sapere che lei e Marcos sono amanti, mentre Cuevas consegnerà a Genoveva un dossier sulle attività compiute da Marcos in Messico.

Dopo aver ottenuto tali prove, la dark lady scoprirà anche che quest'ultimo ha una relazione con Soledad e andrà da lui per ricattarlo. Anabel disobbedirà ai divieti del padre, grazie a Soledad, per incontrare Aurelio segretamente. Dopo aver scoperto di non essere stati ammessi alla banda universitaria, Jacinto e Servante decideranno di formare un gruppo nel quartiere, finendo per scegliere Liberto.

Il trio farà una prima prova insieme che si rivelerà essere un completo disastro. Alberto tenterà di convincere Miguel a partecipare al movimento a favore dei diritti degli operai. Per seguire gli ordini di Genoveva, Natalia ripudierà l'amica per guadagnarsi la fiducia di Felipe. La giovane, infatti, confiderà all'avvocato di aver chiuso la sua amicizia con Genoveva dopo che lei le aveva chiesto di sedurlo per poi danneggiarlo. In seguito, la giovane avrà un duro confronto con Marcos da cui si verrà a sapere che l'uomo ha abusato di lei quando era ancora una ragazzina. Mendez avrà una strana reazione quando incontrerà al ristorante Daniela. Casilda rimarrà sconvolta nel vedere per strada un ambulante tale e quale a Martin.