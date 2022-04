La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per terminare e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà nella settima edizione della fiction di Rai 1. Negli ultimi episodi, Vittorio e Maria non hanno avuto fortuna in amore ma, da settembre, potrebbero esserci novità per la coppia. A tal proposito, Conti e Puglisi potrebbero voltare pagina insieme e fidanzarsi. Il direttore dell'atelier ha consolato la sarta del negozio quando ha chiuso la sua relazione con Rocco. Inoltre, Vittorio stima professionalmente la sua dipendente, al punto da volere farla diventare una stilista.

Il Paradiso delle signore: Maria e Vittorio traditi dai rispettivi compagni

Vittorio e Maria sono accomunati da un grande dolore. I due protagonisti de Il Paradiso delle signore, infatti, sono stati entrambi traditi dai rispettivi compagni. Se da un lato Conti è stato rimpiazzato da Marta con Dante Romagnoli, dall'altro lato, Puglisi è stata lasciata da Rocco, per una ragazza bellissima. Nella settima stagione della fiction di Rai 1, la ricamatrice dell'atelier milanese e il direttore del negozio di moda, potrebbero decidere di voltare pagina insieme, diventando una coppia.

Il Paradiso delle signore: il nuovo incarico di Maria potrebbe avvicinarla a Vittorio

Vittorio ha sempre idee brillanti e lungimiranti, dando opportunità professionali ai suoi dipendenti.

Recentemente, infatti, il direttore ha sfruttato il talento di Stefania, affidandole l'incarico di giornalista nella redazione della rivista del negozio. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore, andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 26 aprile, invece, Conti ha pensato di potere fare crescere lavorativamente Maria, facendola diventare una stilista.

Vittorio, dopo avere saputo che Flora ha deciso di lasciare Milano, ha pensato che Puglisi avrebbe potuto sostituirla. Diventando stilista, Maria potrebbe avvicinarsi a Vittorio e i due single potrebbero innamorarsi.

Vittorio potrebbe innamorarsi di Maria ne Il Paradiso delle signore 7

Cosa potrebbe accadere nella settima stagione de Il Paradiso delle signore?

Maria e Vittorio si fidanzeranno? C'è da dire che Conti ha avuto un avvicinamento a Puglisi, in amicizia, già nelle recenti puntate. Quando la sarta ha scoperto il tradimento di Rocco, la ricamatrice si è ubriacata e il direttore, in quell'occasione, l'ha accompagnata a casa. Inoltre, anche il desiderio di Vittorio, di fare crescere professionalmente Maria, potrebbe fare ipotizzare che il direttore nutra stima e fiducia nei confronti della sua dipendente. Come mai il genero di Umberto non ha pensato di potere sostituire Flora con una stilista di esperienza proveniente da un'altra società? Come mai Vittorio ha subito pensato a Maria, che è una sarta e non ha mai disegnato bozzetti o creato modelli di abiti? Nascerà del tenero fra i due colleghi de Il Paradiso delle signore? Non resta che attendere la nuova edizione della fiction Rai, per scoprire se la coppia si fidanzerà.