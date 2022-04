Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Don Diamont (Bill Spencer), Jennifer Gareis (Donna Logan ), John McCook (Eric Forrester), Lawrence Saint-Victor (Carter Walton), Darin Brooks (Wyatt Spencer) e Heather Tom (Katie Logan). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Bill di tornare con la moglie Katie, sulla proposta lavorativa ricevuta da Flo alla Forrester, sulla fine della storia d'amore fra Zoe e Carter e sui dubbi provati da Thomas nei confronti di Vinny.

Le sorelle Logan perdonano Flo

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Bill discuterà con Wyatt e Shauna sulla possibilità di concedere una seconda chance a Flo. Più tardi, l'uomo raggiungerà la Forrester per incontrare le sorelle Logan e in particolar modo Katie a cui chiederà nuovamente un'altra possibilità. Dopo varie ripensamenti, Brooke, Donna e Katie informeranno Ridge di voler riaccogliere la nipote nella loro famiglia. Felice di essersi riappacificata con le zie, Flo deciderà di festeggiare tale evento insieme a Wyatt e Shauna. In seguito, Katie convocherà la figlia di Storm in ufficio per proporle di lavorare nella loro azienda. Flo accetterà con entusiasmo la proposta della zia per poi iniziare a pianificare un futuro insieme al suo fidanzato Wyatt.

Thomas sospetta di Vinny

Zoe tenterà di farsi perdonare da Carter in tutti i modi, nella speranza che l'uomo non interrompa bruscamente la loro relazione. I suoi tentativi, però, non avranno l'esito sperato, neanche quando Zoe ammetterà davanti al fidanzato di aver commesso un grosso errore a causa delle pessime esperienze avute in passato con gli uomini e il pessimo rapporto con il padre.

Nonostante ciò, Carter non cambierà idea sulla fidanzata e deciderà di interrompere il fidanzamento. L'amicizia speciale fra Zende e Paris proseguirà felicemente, tanto che lo stilista organizzerà una cena alla giovane per donarle un abito creato da lui appositamente per lei.

Ridge e Brooke si ritroveranno a parlare della difficile situazione relativa al rapporto tra Carter e Zoe, spendendo parole poco carine sul comportamento inspiegabile della giovane Buckingham nell'ultimo periodo.

Steffy proseguirà la sua gravidanza rimpiangendo che il figlio che porta in grembo non è di Finn. Thomas tempesterà di domande Vinny per scoprire se abbia falsificato il test di paternità a cui si è sottoposta la sorella.