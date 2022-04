Il Paradiso delle Signore continua a regalare storie fatte di intrighi, vendette, triangoli amorosi, suspense e tantissimi colpi di scena. Le anticipazioni in merito alla trama delle puntate in programma su Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, rivelano che la rivalità tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli arriverà a un punto di svolta per via di Beatrice, madre di Serena. Stefania Colombo e Gemma Zanatta saranno alle prese con le conseguenze del loro amore per Marco di Sant’Erasmo, ma solo una di loro sarà felice. Ampio spazio anche a Ludovica Brancia.

Quest’ultima riceverà una dichiarazione d’amore da parte di Ferdinando Torrebruna e, inoltre, scoprirà che sua madre è partita da sola per gli Stati Uniti. Flora Ravasi continuerà a sognare una storia d’amore con Umberto Guarnieri, ma quest’ultimo riceverà un ultimatum da Adelaide di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni dal 18 al 22 aprile: Torrebruna si dichiara a Ludovica

Beatrice sarà ancora in coma e Vittorio non perderà un attimo per trovare un grande luminare della medicina. Dopo averlo trovato, aggiornerà la sua grande squadra del Paradiso delle Signore. Ferdinando si scoprirà sempre più innamorato di Ludovica e, dopo aver preso coraggio, le dichiarerà i sentimenti che nutre nei confronti della ragazza.

Nel frattempo, tra la figlia di Flavia e il suo compagno Marcello regneranno ancora i fraintendimenti. Flora fantasticherà su una possibile relazione tra lei e Umberto, ma il commendatore preferirebbe recuperare il rapporto con Adelaide, dimostrandole di tenere molto a lei. La situazione critica di Beatrice metterà Vittorio e Dante l’uno contro l’altro, infatti, quest’ultimo vorrebbe stare al capezzale della madre di Serena ma il signor Conti glielo impedirà in tutti i modi.

Stefania e Gemma alle prese con le conseguenze del loro amore per Marco

Marco invierà un biglietto a Stefania, pregandole di vedersi in piazza tutte le sere alle 7, e intanto Gemma, ignara della loro relazione, continuerà a tessere piani per riconquistare il cuore del suo ex fidanzato. La contessa di Sant’Erasmo, ancora ferita per il tradimento di Umberto, lo metterà all’angolo: deve chiudere definitivamente con la stilista americana.

Ludovica si offrirà volontaria di accompagnare la madre in America per eseguire un’importante operazione chirurgica, ma per Flavia e Fiorenza questo sarà un grosso problema. Mentre Beatrice giacerà ancora in coma nel letto d’ospedale, Vittorio non vedrà nessuna via d’uscita che cedere il marchio Paradiso delle Signore a Dante.

Anticipazioni penultimo appuntamento de Il Paradiso delle Signore: Vittorio ha un crollo emotivo

Mentre Gemma sarà sempre più convinta di riprendersi il suo ex fidanzato, i medici informeranno la famiglia di Beatrice che quest’ultima ha bassissime probabilità di risvegliarsi dal coma. Dopo questa nefasta notizia, Vittorio avrà un crollo emotivo e Dante raggiungerà Beatrice con la disperazione dipinta sul volto.

Flora, intanto, riceverà una telefonata importante che potrebbe farla guarire dalle sue pene sentimentali e cambiare di nuovo la sua vita. Gloria convincerà Stefania a non rinunciare al suo amore e la ragazza deciderà di presentarsi all’appuntamento organizzato da Marco: i due si scambieranno un appassionante bacio.

Dante si dichiara a Beatrice nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Sofia informerà i soci della Caffetteria che presto lascerà questo lavoro per trasferirsi a Firenze. Più tardi, Marcello Barbieri confiderà ad Armando che ha intenzione di lasciare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo, ma non troverà ancora il coraggio di parlarne con Ludovica. Adelaide intuirà che Marco stia frequentando Stefania e metterà in guardia Gemma da suo nipote, ma la ragazza farà orecchie da mercante.

Flora mediterà di lasciare il Paradiso delle Signore per andare a lavorare negli Stati Uniti. Arriverà una bella notizia per la famiglia Conti: Beatrice ha aperto gli occhi. I medici confermeranno che la paziente è fuori pericolo. Dante, al settimo cielo per la buona notizia, si dichiarerà a Beatrice.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6: Romagnoli lascia Vittorio senza parole

Ludovica verrà a sapere che sua madre è partita per l’America senza dirle niente. Flora comunicherà a Umberto di aver ricevuto un’allettante proposta di lavoro dagli Stati Uniti e che ha intenzione di accettarla. Mentre Stefania e Marco porteranno avanti la loro relazione d’amore senza dirlo a nessuno, Gemma inizierà a capire che tra il suo ex fidanzato e la giovane Colombo ci sia del tenero. Alla fine, la giovane Zanatta avrà la prova definitiva del loro amore. Dante spiazzerà Vittorio: rinuncerà al Paradiso delle Signore per amore di Beatrice.