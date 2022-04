Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato spagnolo creato da Aurora Guerra, per il mese di maggio raccontano che l'investigatore privato Mendez, dopo aver ricevuto dal garzone della farmacia preziose informazioni sul caso Pasamar, subirà un'aggressione, ma verrà tratto in salvo da Felipe. Genoveva, intanto, proseguirà nel suo intento di tenere Alvarez Hermoso sotto controllo, così da potergli distruggere la vita quando meno se lo aspetta.

Natalia e Felipe, invece, finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra, nel frattempo la dark lady sarà in procinto di organizzare un attentato per distruggere calle Acacias. L'avvocato, in ultimo, sarà incarcerato per l'omicidio di Marcos, così la giovane Quesada deciderà di costituirsi alla polizia per farlo rilasciare.

Mendez scoprirà che Natalia non ha ucciso Felicia

Le anticipazioni iberiche della fiction daily che andranno in onda a maggio, evidenziano che l'ex commissario Mendez non è mai stato convinto dell'implicazione di Natalia nella morte per avvelenamento di Felicia, nonostante Marcos abbia sempre fermamente sostenuto il contrario.

L'investigatore privato, però, potrà contare su un nuovo testimone, ovvero il garzone della farmacia, per avvalorare la propria tesi sul caso Pasamar.

Il galoppino, in cambio di denaro, offrirà una sorta di confessione a Mendez, sebbene il dialogo tra i due non verrà mostrato ai telespettatori, dove si evincerà che la sorella di Aurelio non è l'artefice della morte di Pasamar.

Dopo aver parlato col giovane di bottega, l'ex commissario sarà aggredito da due malviventi appena fuori il Nuovo Secolo XX e Felipe lo soccorrerà tempestivamente.

Natalia si costituirà al posto di Felipe per farlo rilasciare

Le trame spagnole di Acacias 38 per il mese di maggio, svelano che Genoveva sarà più che mai intenzionata a monitorare scrupolosamente ogni mossa di Felipe, così da poter sferrare nel momento più opportuno la sua mossa e distruggere la vita dell'ex marito.

La dark lady, a tal proposito, aveva indotto Natalia a sedurre Alvarez Hermoso, ma la vicinanza tra i due si tradurrà in amore l'uno per l'altra.

La notizia che Felipe e Natalia siano reciprocamente innamorati giungerà all'orecchio di Genoveva proprio mentre la diabolica donna starà mettendo a punto un attentato per far saltare in aria calle Acacias.

Felipe, successivamente, sarà ingiustamente incarcerato per l'omicidio di Marcos e Natalia, con l'intento di far rilasciare l'uomo che ama, deciderà di costituirsi al posto dell'avvocato e tale mossa non sarà affatto gradita a Salmeron.