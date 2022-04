Si prospettano due puntate incandescenti quelle de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 18 e martedì 19 aprile. A distanza di poco tempo al gran finale, ecco che ci saranno una serie di sviluppi all'interno delle varie storyline. Ferdinando vuoterà il sacco e dichiarerà a Ludovica di amarla. La giovane Ludovica Brancia, però, avrà dei problemi con Marcello e prenderà la ferma decisione di lasciare l'Italia per accompagnare la madre in America. Tutto ciò accadrà mentre Beatrice continuerà a versare in pessime condizioni di salute, con Dante e Vittorio ad un punto di svolta.

Spazio anche all'ultimatum di Adelaide a Umberto e alla romantica lettera di Marco per Stefania.

Puntata 18 aprile Il Paradiso delle Signore, fraintendimenti tra Marcello e Ludovica

Vittorio non avrà buone notizie da offrire ai suoi dipendenti del Paradiso delle Signore circa le condizioni di Beatrice. Quest'ultima, rimasta vittima in un brutto incidente, si ritroverà a lottare per la sua stessa vita, giacendo ancora in stato comatoso. Nel frattempo ci saranno degli sviluppi nel triangolo amoroso tra Ferdinando, Ludovica e Marcello. Il ricco armatore vuoterà il sacco e confiderà alla donna che le piace. Ludovica, nonostante le dichiarazioni di Ferdinando, avrà a che fare con una serie di fraintendimenti con il fidanzato Marcello.

Dante affronta Vittorio perché vuole stare accanto a Beatrice

Spazio anche a Flora nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa al solito orario nella giornata di lunedì 18 aprile. La stilista del grande magazzino milanese continuerà a farsi mille illusioni circa la sua storia con Umberto Guarnieri, immaginando sviluppi futuri.

Peccato, però, che quest'ultimo non sarà del medesimo pensiero di Flora, anzi preferirà dare ascolto alla contessa Adelaide pur di dimostrarle che ci tiene a lei. Dante si deciderà ad affrontare Vittorio, in quanto vorrà stare accanto a Beatrice che continuerà a giacere, inerme, in un letto d'ospedale.

Il Paradiso delle Signore puntata 19 aprile, la romantica lettera di Marco a Stefania

Nella puntata di martedì 19 aprile, ci sarà spazio per l'amore giovanile e pieno di romanticismo. Una volta aver capito di amare Stefania, Marco vorrà stare con lei. Per tale ragione il nipote di Adelaide farà recapitare una lettera a quella che un tempo era la sua collega. All'interno della missiva ci sarà scritta l'intenzione romantica di Marco, disposto a recarsi tutte le sere in piazza, alle ore 19:00, in attesa di Stefania: la ragazza si presenterà oppure gli tirerà un due di picche? Intanto Gemma non ne vorrà sapere di lasciare in pace il suo ex fidanzato. Sarà così che la figlia di Veronica Zanatta penserà ad un modo per riconquistare il cuore del giovane di Sant'Erasmo.

Adelaide da un ultimatum a Umberto

La contessa Adelaide metterà Umberto con le spalle al muro attraverso un ultimatum che lo spingerà a prendere le distanze da Flora. Nel frattempo Ludovica avrà intenzione di stare accanto alla madre e si offrirà di accompagnarla in America per il ricovero in una clinica specializzata. Siccome Flavia non è malata, lei e la sua complice Fiorenza avranno timore che i loro piani possano andare in fumo. Con Beatrice ancora in coma, Vittorio prenderà una decisione importante e cederà al rivale Dante il marchio del Paradiso. Sul finire della settimana ci sarà un colpo di scena con Marcello pronto ad abbandonare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo.