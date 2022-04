Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play infinity. Le anticipazioni della soap opera americana creata da William J. Bell e Lee Philips Bell per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio, riportano che Steffy sarà sempre più convinta a voler continuare la sua storia d'amore con Finn. Vinny, intanto, tenterà di convincere Thomas a fare la sua mossa con Hope, nel frattempo Ridge si preoccuperà che circostanze legate alla gravidanza di Steffy possano arrecare stress alla stessa.

Liam, invece, si scuserà nuovamente con Hope per averla tradita, mentre Paris nel provare a ricucire il rapporto con la sorella, proporrà a Zoe di aiutarla a far pace con Carter. Ridge, infine, si rasserenerà assistendo ad una prova d'amore di Finn nei riguardi di Steffy.

Steffy sembrerà sempre più convinta a proseguire la sua relazione sentimentale con Finn

Le trame dello sceneggiato statunitense che andrà in onda da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio rivelano che il risultato del test di gravidanza sostenuto da Steffy ha avuto come responso che Liam è il padre del bimbo che porta in grembo la giovane Forrester.

Tale risultato sarà figlio della parentesi passionale avvenuta tra Liam e Steffy, poco dopo che il giovane Spencer aveva pensato di vedere Thomas baciare Hope.

Per Steffy tale notizia sulla paternità del suo bimbo parrà non scalfirla più di tanto, in quanto la ragazza sarà sempre più convinta a continuare la storia d'amore col fidanzato Finn.

Liam, invece, chiederà nuovamente perdono a Hope per averla tradita con la giovane Forrester. Ridge, intanto, sarà entusiasta che Steffy sia in stato interessante ma, al contempo, sarà timoroso che gli ultimi accadimenti possano stressare la figlia.

Ridge si rasserenerà vedendo una prova d'amore di Finn verso Steffy

Gli spoiler della soap Beautiful per le puntate dal 25 aprile al 1° maggio svelano che Thomas si offrirà di andarsene ma Hope lo inviterà a rimanere. Paris, poco più tardi, tenterà di ricucire il rapporto con la sorella, ma la stessa si rifiuterà di perdonarla.

Paris, allora, proporrà a Zoe di aiutarla a far nuovamente breccia nel cuore di Carter. Zoe, però, avviserà la sorella che, qualora dovesse sistemare le cose con Walton, vorrebbe ugualmente che sparisse prima possibile dalla sua vita.

Liam, intanto, dirà a Hope di impegnarsi a rimanere con lei malgrado sia il padre del bimbo che porta in grembo Steffy.

Ridge, invece, si rasserenerà vedendo una prova d'amore di Finn nei confronti di Steffy. Thomas, infine, dispenserà pillole di saggezza che impressioneranno significativamente Hope e Liam.