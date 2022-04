La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio n° 152 della sesta stagione riportano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) scriverà un biglietto indirizzato a Stefania Colombo (Grace Ambrose) invitandola a incontrarsi quotidianamente in piazza. Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), intanto, continuerà a nutrire la speranza di poter tornare a formare una coppia con l'ex fidanzato, nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) darà un ultimatum al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), così quest'ultimo deciderà di allontanarsi da Flora.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), in ultimo, si troverà costretto a cedere il marchio del grande magazzino al rivale e socio Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Marco scriverà un biglietto per la sua amata Stefania invitandola a incontrarsi ogni giorno in piazza

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata che andrà in onda martedì 19 aprile rivelano che Marco e Stefania, nonostante si siano dichiarati reciprocamente il loro amore, vivranno il loro flirt in maniera clandestina, soprattutto per evitare che Gemma li sorprenda assieme.

A fronte di ciò, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo scriverà un biglietto alla giovane Colombo invitandola a incontrarsi tutte i giorni in piazza alle sette di sera.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), al contempo, sarà ancora convinta di poter tornare a far breccia nel cuore dell'ex fidanzato.

Il commendatore Umberto, invece, riceverà un ultimatum dalla cognata Adelaide e, a tal proposito, sceglierà di allontanarsi da Flora.

Ludovica vorrà accompagnare la madre Flavia nel viaggio negli Stati Uniti

Le anticipazioni della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio del 19 aprile evidenziano che Ludovica manifesterà la propria volontà di accompagnare la mamma Flavia nel suo viaggio in America.

Peccato, però, che ciò non sarà possibile perché la signora Brancia e la sua alleata Fiorenza Gramini temeranno che le loro macchinazioni vengano allo scoperto.

Non si avranno buone nuove sulle condizioni di salute di Beatrice Conti (Caterina Bertone), la quale continuerà a trovarsi in stato comatoso.

Vittorio, infine, sarà costretto a cedere il marchio del grande magazzino milanese all'acerrimo nemico nonché socio Dante. Nonostante non avrà altra scelta, lo zio di Serena detterà all'italo americano alcune condizioni per le quali non ammetterà nessuna replica.